Odbor DZ za finance je na zahtevo poslancev vladnih strank in Resnice danes opravil več kot šesturno razpravo o javnih financah v času prejšnje vlade Roberta Goloba. Vladi Janeza Janše je priporočil, naj opravi revizijo porabe javnega denarja Golobove vlade in preuči možnosti zmanjšanja porabe javnih sredstev.

Odbor DZ za finance je po več kot šesturni razpravi o javnih financah priporočil vladi Janeza Janše, naj v šestih mesecih opravi revizijo porabe javnega denarja vlade Roberta Goloba v času opravljanja tekočih poslov in v njenem zadnjem letu. Do konca leta naj preuči tudi možnosti zmanjšanja javne porabe zaradi izpolnjevanja maastrichtskih kriterijev.

Odbor pa ni potrdil predloga, da bi računskemu sodišču priporočil revizijo porabe Janševe vlade v letih 2021 in 2022.

"Štiri leta zamujenih priložnosti"

Franc Breznik iz SDS je dejal, da je mandat Golobove vlade zaznamovalo pomanjkanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev in neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. "Govorimo o štirih letih zamujenih priložnosti," je povedal.

V opoziciji so bili do ocen kritični. Nekdanji finančni minister Klemen Boštjančič iz Svobode je dejal, da so pred volitvami iskali rezerve za zmanjšanje primanjkljaja in s tem pokazali odgovorno ravnanje.

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"Letos bi bilo treba privarčevati dodatnih 500 milijonov evrov"

Državna sekretarka na ministrstvu za finance Kristina Šteblaj je opozorila, da je rast očiščenih odhodkov sektorja država letos presegla zaveze iz fiskalnega načrta za 1,3 odstotka BDP, dovoljena meja pa je 0,6 odstotka.

"Letos bi bilo treba privarčevati dodatnih 500 milijonov evrov," je ocenila. Dodala je, da je primanjkljaj javnih financ od januarja do maja znašal 930 milijonov evrov, kar je skoraj 300 milijonov evrov več kot v enakem obdobju lani.

Kot problem je izpostavila tudi stroške dela v javnem sektorju, hitro napredovanje, dodatno zaposlovanje in uporabo možnosti za višje uvrstitve javnih uslužbencev. "Konkretnih podatkov o učinkih posameznih elementov še nimamo, jih pa zbiramo."

Kračun: stanje javnih financ ni dramatično

Predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun je poudaril, da fiskalni svet ne presoja politične odgovornosti, ampak skladnost politike s pravili, realističnost načrtovanja in tveganja. Po njegovem stanje javnih financ ni dramatično, vendar bodo potrebni ukrepi.

Razprava je potekala ob predstavitvah podatkov o javnem dolgu, primanjkljaju, gospodarski rasti in črpanju evropskih sredstev. Boštjančič je vprašal, kako bo vlada izboljšala stanje javnih financ, ter opozoril na posledice interventnega zakona, ki naj bi primanjkljaj povečal za približno en odstotek BDP. "Verjamem, da je priročno danes in naslednje mesece, morda leta s prstom kazati na prejšnjo vlado," je ocenil.

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Očitek o Janševi vladi in interventnem zakonu

Alenka Bratušek iz Svobode je spomnila na epidemijo covida-19 in "sporne stvari, ki so se dogajale pod Janševo vlado". Omenila je tudi 800-milijonsko pogodbo za koncesije za vzdrževanje državnih cest, podpisano ob primopredaji oblasti leta 2022.

Boštjančiča je zanimal finančni učinek interventnega zakona, opozicija pa meni, da bo ta znašal okoli milijardo evrov v štirih letih. Luka Simonič iz SDS je dejal, da zakon izpolnjuje obljubo mladim: "Moramo razbremeniti delo in zajeziti beg možganov."

Razpravo je Darko Ratajc iz SD označil za politikantsko. SDS je prejšnji vladi očital razsipavanje z denarjem, medtem ko je Svoboda opozorila na stroške nekaterih načrtovanih ukrepov.

Ob kritikah uvedbe zimskega regresa je Bratušek dejala, naj ga kritiki ukinejo, če menijo, da so plače in pokojnine previsoke. "Tudi z novim interventnim zakonom lahko porežete vse, kar mislite, da je naša vlada dala preveč. Imate le težavo, ker ste obljubljali 13. pokojnino in višje plače," je dejala.