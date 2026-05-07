Od opuščene pivške vojašnice do enega najbolj obiskanih muzejev v Sloveniji #video

Od nekdanje vojašnice na obrobju Pivke, ki je bila v začetku tega stoletja prepuščena propadanju in zobu časa, je nastal edinstveni muzejski kompleks, ki ga danes poznajo ljubitelji zgodovine, tehnike in vojaške dediščine iz vse Evrope.

Park vojaške zgodovine letos praznuje 20 let delovanja, jubilej pa obeležuje z novimi razstavami, simulatorjem letenja MiG-21, kipom generala Maistra in drugimi "darili", kot so poimenovali vse letošnje novosti. Okrogla obletnica je tudi priložnost za pogled nazaj na zgodbo, ki brez entuziazma zaposlenih in lokalne skupnosti, občinske podpore in evropskih sredstev zagotovo nikoli ne bi nastala.

Od razpadajoče se sramote do velikega ponosa

Ko je Park vojaške zgodovine leta 2006 odprl prvi paviljon s tankovsko-artilerijsko zbirko, si je malokdo predstavljal, da bo Pivka čez dve desetletji gostila eno najprepoznavnejših muzejsko-turističnih zgodb v Sloveniji, ki je kraško regijo dodatno utrdila na turističnih zemljevidih Slovenije in Evrope.

Kompleks nekdanje vojašnice JLA je bil takrat predvsem velik infrastrukturni problem občine, danes pa velja za primer uspešne prenove vojaške dediščine, ustvarjalne povezanosti in učinkovitega črpanja evropskih sredstev.

Originalni sedež letala MiG-21bis je del novega simulatorja letenja, ki s pridom izkorišča pridobitve navidezne resničnosti (VR): Predvidoma naslednje leto bodo simulator okrepili s pokrajinami, ki zajemajo tudi Slovenijo, Hrvaško ... Foto: Ana Kovač

Muzej, ki je Pivko postavil na turistični zemljevid

Direktor Janko Boštjančič ob jubileju poudarja, da je bil Park vojaške zgodovine od začetka projekt lokalne skupnosti s ključno vlogo občine Pivka, pomemben del razvoja pa so omogočila evropska kohezijska sredstva. Prav zato so začetek praznovanja simbolično povezali z dnevom Evrope in občinskim praznikom.

Park vojaške zgodovine je prerasel okvirje zbirke vojaških eksponatov in je v dveh desetletjih svoje rasti postal pomemben turistični motor Pivke. To je eden od razlogov, da bo ob letošnjem občinskem prazniku prejel plaketo Občine Pivka.

Video: Direktor Parka vojaške zgodovine Pivka Janko Boštjančič o prvih 20 letih delovanja (video: Ana Kovač)

Dvajset let v fotografijah: od razpadajočih stavb do velikanskih eksponatov

Jubilej spremlja fotografska razstava Arzenal dediščine – 20 let, ki prikazuje razvoj muzeja in obiskovalcem ponuja vpogled, kako je nekdanji vojaški kompleks postopoma dobival novo podobo. Del te razstave se posveča spektakularnim prevozom velikanskih eksponatov – med njimi so podmornice, tanki in letala –, ki so v Parku dobili svoj novi dom in v zadnjih letih postali skoraj zaščitni znak muzeja.

Razstavo so pripravili v sodelovanju z Uradom Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, s katerim sodelujejo že vrsto let.

Utrinek s fotografske razstave Arzenal dediščine – 20 let pred Parkom vojaške zgodovine v Pivki. Foto: Ana Kovač

Legendarno letalo MiG-21 zdaj tudi v virtualni resničnosti

Večja letošnja novost je simulator letenja z letalom MiG-21. Obiskovalec v pilotski kabini sedi na originalnem sedežu letala MiG-21bis, upravlja prave kontrole in z VR-očali dobi 360-stopinjski pogled nad okolico. MiG-21 velja za eno najbolj razširjenih vojaških letal hladne vojne – izdelali so jih več kot 15 tisoč za več kot 30 držav, tudi Jugoslavijo.

Novo doživetje spremlja razstava MiG-21 – med konstrukcijo in mitom, ki se med drugim dotika tudi zgodbe slovite podzemne letalske baze Željava na meji med Hrvaško in Bosno in Hercegovino pri Bihaću.

General Maister bo dobil mesto pred vhodom v muzej

Ob dnevu državnosti bodo pred vhodom v Park postavili bronasti kip Rudolfa Maistra na konju, delo akademskega kiparja Boštjana Putricha. Gre za enak odlitek kot pri bronastem spomeniku, ki že stoji pred ministrstvom za obrambo v Ljubljani, a bo zdaj "dvojček" zapustil temne prostore depoja in bo na ogled na lokaciji, ki jo obiskujejo številni obiskovalci, tudi dijaki, ki se bodo tako bolje spoznali z borcem za severno mejo.

Novo pridobitev je Parku podaril projekt Neodvisnost, ki ga vodi Alojz Peterle, časovno pa sovpada s 35-letnico slovenske samostojnosti. Tako se še dodatno utrjuje povezava Parka vojaške zgodovine z zgodbo slovenske države in vojske.

Video: o pomenu Parka vojaška zgodovine za turizem Pivke, Krasa in Slovenije ter o povezovanju kraških znamenitosti (video: Ana Kovač)

Muzej gradijo tudi zbiratelji in donatorji

Velik del identitete Parka vojaške zgodovine ne nastaja le v ustanovah, temveč tudi med zasebnimi zbiratelji in navdušenci. Tako je nedavno upokojeni generalpodpolkovnik Robert Glavaš podaril uniforme, plakete, protokolarna darila in drugo gradivo iz svoje poklicne poti. Glavaš je bil med letoma 2020 in 2025 načelnik Generalštaba Slovenske vojske, njegov mandat pa je bil najdaljši v zgodovini Slovenske vojske.

Zbiratelja Tomaž Bolčič iz Kopra pa je podaril kar 540 plinskih mask in kosov zaščitne opreme iz različnih držav in obdobij – od časa po prvi svetovni vojni do sodobnosti. Gre za eno največjih tovrstnih zbirk v zasebnih rokah v Sloveniji. V Pivki so jo predstavili v upanju, da česa takega v resničnem življenju ne bo treba nikoli več uporabiti.

Muzejski zbirki Parka vojaške zgodovine v Pivki predmete prispevajo tako ustanove kot zasebni zbiratelji in navdušenci. Foto: Ana Kovač

Ne le razstave, tudi dobra kapljica, posladek in priložnostne prireditve

Poleg razstavnega programa so letos okrepili tudi spremljevalno ponudbo. Hišna restavracija Kantina Pivka je dobila novo vinsko klet, več dni v tednu pa bo svoje mesto dobila tudi sladoledarnica Toniš iz Parja pri Pivki, ki vztraja pri domačih sestavinah in okusih.

Bogato opremljene razstave bo v jubilejnem letu spremljal tudi pester program prireditev. Pomlad in poletje bosta prinesla festival maketarjev Svet v malem, novi outdoor festival Živimo z naravo ter veliko srečanje gasilcev starodobnikov ob dnevu državnosti.