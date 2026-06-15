Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od jutri, 16. junija 2026, do vključno ponedeljka, 22. junija 2026, znašale 1,592 evra za liter bencina, 1,718 evra za liter dizelskega goriva in 1,318 evra za liter kurilnega olja, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor.

Za liter 95 oktanskega bencina bo, ob trošarini, ki je znižana na 0,41759 evra na liter (trošarina pred spremembo 0,42625 evra na liter) na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest treba plačati 1,592 evra na liter, kar pri 50 litrih znese 79,60 evra.

Dizelsko gorivo in kurilno olje dražja

Liter dizla bo ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra na liter na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest, v novem obdobju znašal 1,718 evra na liter (cena pred spremembo 1,685 evra na liter), kar pri 50 litrih znese 85,90 evra.

Za liter kurilnega olja pa bo ob trošarini, ki je določena na 0,07875 evra na liter, v naslednjem obdobju treba plačati 1,318 evra na liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,312 evra na liter). Pri naročeni količini tisoč litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.318 evrov (brez prevoza).

Če ne bi regulirali cen kurilnega olja, bi bilo po oceni ministrstva treba odšteti okoli 1,422 evra na liter. Potrošnik bi za nakup tisoč litrov plačal 1.422 evrov, kar pomeni, da pri tisočlitrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 104 evre.

Marže trgovcev so v skladu z vladno omejene in lahko znašajo največ 0,1150 evra za liter dizelskega goriva in 0,1150 evra za liter 95 oktanskega bencina ter za kurilno olje največ 0,1150 evra za liter.