Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Ponedeljek,
15. 6. 2026,
20.45

Osveženo pred

45 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,69

Natisni članek

Natisni članek
gorivo Slovenija vlada cena

Ponedeljek, 15. 6. 2026, 20.45

45 minut

Od jutri nespremenjene cene bencina ter višje cene dizla in kurilnega olja

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,69
Gorivo | Cena 95 oktanskega bencina bo ostala enaka, dizelsko gorivo se bo podražil. | Foto STA

Cena 95 oktanskega bencina bo ostala enaka, dizelsko gorivo se bo podražil.

Foto: STA

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od jutri, 16. junija 2026, do vključno ponedeljka, 22. junija 2026, znašale 1,592 evra za liter bencina, 1,718 evra za liter dizelskega goriva in 1,318 evra za liter kurilnega olja, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor.

Za liter 95 oktanskega bencina bo, ob trošarini, ki je znižana na 0,41759 evra na liter (trošarina pred spremembo 0,42625 evra na liter) na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest treba plačati 1,592 evra na liter, kar pri 50 litrih znese 79,60 evra. 

Dizelsko gorivo in kurilno olje dražja 

Liter dizla bo ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra na liter na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest, v novem obdobju znašal 1,718 evra na liter (cena pred spremembo 1,685 evra na liter), kar pri 50 litrih znese 85,90 evra. 

Za liter kurilnega olja pa bo ob trošarini, ki je določena na 0,07875 evra na liter, v naslednjem obdobju treba plačati 1,318 evra na liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,312 evra na liter). Pri naročeni količini tisoč litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.318 evrov (brez prevoza).

Če ne bi regulirali cen kurilnega olja, bi bilo po oceni ministrstva treba odšteti okoli 1,422 evra na liter. Potrošnik bi za nakup tisoč litrov plačal 1.422 evrov, kar pomeni, da pri tisočlitrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 104 evre. 

Marže trgovcev so v skladu z vladno omejene in lahko znašajo največ 0,1150 evra za liter dizelskega goriva in 0,1150 evra za liter 95 oktanskega bencina ter za kurilno olje največ 0,1150 evra za liter.

Gorivo na avtocestah
Novice Vlada na roko trgovcem, ti še vedno ne povsem zadovoljni
Gorivo
Novice Vlada podaljšala regulacijo cen naftnih derivatov
Gorivo, bencin, dizel, Petrol
Novice Bencin malenkost cenejši, dizel dražji

gorivo Slovenija vlada cena
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.