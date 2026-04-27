Od gorske kulise do morskih razgledov: številni kampi v Sloveniji že odprli svoja vrata

Slovenija je morda majhna, a izjemno raznolika destinacija, kjer lahko v le nekaj urah zamenjate gorsko kuliso za morski razgled ali se iz ravnic podate med vinorodne griče. Med krajšimi oddihi, kot so prvomajski prazniki, je lahko tudi kampiranje odlična izbira. V uredništvu smo preverili, kje v državi so že vstopili v sezono kampiranja.

Prvomajski prazniki so odlična priložnost za kratek pobeg v naravo. Kampi v Sloveniji poleg različnih oblik nastanitev, od parcel za šotore in avtodome do udobnih mobilnih hišic in vse bolj priljubljenega glampinga, ponujajo tudi številne aktivnosti: od pohodništva in kolesarjenja do raziskovanja lokalne kulinarike, kulturnih znamenitosti ali preprostega sproščanja ob vodi.

Goriška in Posočje

V tej regiji je dostopnih kar 35 kampov in z izjemo dveh destinacij je večina kampov dostopna že od marca oziroma aprila, nekateri pa bodo z delom začeli prav na praznik dela. Nekaj kampov je odprtih tudi vse leto, na primer Kamp Liza v Bovcu, Kamp Brda v Podsabotinu, Kamp Koren in Kamp Lijak v Ozeljanu.

Smaragdno lepoto reke Soče je res težko opisati in vsak njen čar najbolje začuti, ko jo zagleda v živo. Dolina Soče ponuja veliko tudi za adrenalinske navdušence, od raftanja, soteskanja ali spusta po ziplinu.

Kamp Koren je odprt vse leto in je eden najstarejših kampov v dolini Soče, nedaleč od Kobarida. Foto: Avtokampi.si

Kampi, ki na Goriškem in v Posočju že delujejo od marca oziroma aprila, so Kamp Jelinc, Kamp David, Kamp Polovnik, Kamp Labrca, Kamp Trenta pri Štruklju, Kamp Ajdovščina, Kamp Gabrje, Kamp Soča, Kamp Lazar, Kamp Lebanč, Kamp Vodenca, Kamp Klin, Kamp pri Rebkovih, Kamp Adrenalinček, Kamp Rut, Kamp Siber, Kamp Nadiža, Kamp Saksida, Glamping Virje-Bovec, Kamp Siesta, Kamp Toni, Kamp Vili, Šotorišče Prijon Sport Center in Kamp Kovač.

Kamp Nadiža se ponaša s tremi zvezdicami. Foto: Avtokampi.si

Medtem ko kampi v Bovcu in Kobaridu privabljajo tiste, ki iščejo akcijo in avanturo, območje Tolmina ponuja nekoliko bolj umirjen ritem. Tam so kampi odlična izhodišča za sproščene sprehode, kolesarske izlete ali krajše pohode v naravo.

Kamp Gabrje, Tolmin.V prvi vrsti je namenjen vsem športnim navdušencem, predvsem ljubiteljem jadralnega padalstva in zmajarstva, ki imajo pristajalni prostor urejen kar ob samem kampu. Foto: Avtokampi.si

Poseben čar Posočja pa so manjši, butični kampi, ki gostom nudijo več kot le prenočišče. Parcele za šotore in avtodome so urejene in pogosto opremljene z elektriko ter vodo, dobrodošli so tudi hišni ljubljenčki. Pomemben del doživetja je tudi lokalna kulinarika – območje Kobarida slovi po vrhunskih okusih, ki so prepoznani tudi na najvišji ravni, saj tam ustvarja Michelinova zvezdnica Ana Roš.

Glamping Virje - Bovec je urejen kot majhen butični kamp z urejenimi parcelami, šotoriščem, glamping hišicami in že postavljenimi šotori. Foto: Avtokampi.si

18 kampov na Primorskem

Primorska je vsako poletje ena najbolj obiskanih regij pri nas, ki obiskovalce navdušuje z izvrstno kulinariko, kakovostnimi vini in sproščenim vzdušjem ob morju. Ena izmed privlačnejših oblik bivanja na Primorskem je tudi kampiranje.

V nekaterih kampih lahko šotor postavite le nekaj korakov od morja, denimo v Luciji ali Ankaranu.

Z aprilom so na Primorskem že dostopni Kamp Adria, Kamp Lucija, Kamp Fiesa, Kamp Pivka jama, Kamp Jadranka, Kamp Vrhpolje, Kamp Duljčeva domačija, Kamp Plana, Kamp & penzion Mirjam in tudi Hiške slovenske Istre. V Kampu Vovk, Kampu Strunjan, Kampu Tura in na Kmetiji Jakomin ste dobrodošli vse leto.

Na voljo so tudi dobro opremljene parcele za avtodome ter vse bolj priljubljene mobilne hišice, ki združujejo udobje in neposredno bližino narave.

Kampiranje pa ni omejeno zgolj na obalo – tudi nekoliko v notranjosti boste našli kakovostne kampe, kjer vas poleg mediteranskega vzdušja pričakajo še prijetna senca in bolj znosne temperature v vročih dneh.

Kamp Vovk, Osp, Črni Kal. Prostor za kampiranje je odprt vse leto in je primeren tudi za družine, ki si želijo mir in neokrnjeno naravo. Foto: Avtokampi.si

Gorenjski biseri

Gorenjska združuje alpsko kuliso, jezera in bogato ponudbo aktivnosti skozi vse leto. Na tem območju je na voljo 18 kampov, večina pa jih svoja vrata odpira že spomladi, kar omogoča oddih tudi med prvomajskimi prazniki.

Številni kampi ležijo v neposredni bližini jezer ali rek, hkrati pa ponujajo razglede na vrhove Julijskih Alp ali Karavank. Tako lahko dan začnete ob Blejskem ali Bohinjskem jezeru, nadaljujete z izletom v hribe in ga zaključite v mirnem objemu narave.

Konec marca in v aprilu so med kampi, ki so že odprli svoja vrata, Kamp Šobec, kamp Bled, Kamp &Glamping Jezersko, Kamp Kamne, Kamp Bohinj, Kamp Špik, River Camping Bled, Kamp Hribar, Kamp Perun in Eco River Camp. Nekateri kampi, kot so Kamp Soriška planina, kamp Danica, Kamp Šenkova domačija in Kamp Radovljica, so odprti vse leto.

Tudi ponudba nastanitev je pestra: od osnovnih parcel za šotore in avtodome z elektriko in vodo do sodobnih mobilnih hišic in vse bolj priljubljenih glamping nastanitev. V določenih kampih lahko gostje uživajo tudi v dodatnih ugodnostih, kot so bazeni, izposoja koles, urejene sprehajalne poti ali bližina smučišč.

V kampu Kamp & Glamping Jezersko nudijo urejene kamping parcele, možnost najema lesenih glamping hišic in drevesne hišice. Foto: Avtokampi.si

Gorenjska tako nagovarja zelo različen krog obiskovalcev – družine, pare in ljubitelje aktivnega oddiha. Pohodništvo, kolesarjenje, vodni športi ali preprosto sproščanje v naravi so le nekatere izmed možnosti, ki jih ponuja regija. Posebnost številnih kampov pa je tudi prijaznost do hišnih ljubljenčkov, zato lahko na oddih brez težav vzamete tudi psa.

Dolenjska in Bela krajina z nepogrešljivo Kolpo

Čeprav reka Kolpa predstavlja naravno mejo med Slovenijo in Hrvaško, že dolgo velja za simbol Bele krajine in je hkrati tudi prostor druženja, sprostitve in doživetij, ki povezuje ljudi na obeh straneh. Kampisti imajo tudi številne možnosti za športne aktivnosti, lokalne kulinarične dobrote in vrhunska vina.

Kamp Konda, Stari trg ob Kolpi Foto: Avtokampi.si

Pokrajino zaznamujejo mehka gričevja, gozdovi in številni vodni viri, obiskovalce pa poleg naravnih lepot privlačijo tudi bogata kulturna dediščina ter raznoliki festivali in prireditve. Prav zaradi tega je kampiranje na tem koncu Slovenije za mnoge nepogrešljiv del poletnega oddiha, a se tja lahko odpravite že prej, saj so nekateri kampi že v polnem zagonu.

Obiščete lahko že BIG BERRY Kolpa Resort, Kamp Jezero Kočevsko, Kamp Kolpa, Kamp Polje, Kanu kamp Radenci ob Kolpi, Kamp Bela krajina - Podzemelj, Kamp Lovšin, Kamp Madronič, Kolpa Resort. Medtem ko so Kamp Dolenjske Toplice, Kamp Terme Čatež, Dom Vahta in Kam Konda odprti vse leto, še nekaj drugih sezono začne s 1. majem oziroma junija.

Obrežje Kolpe je danes dobro prilagojeno turistom, saj ponuja številne kampe, umeščene v naravno senco in ravninske površine ob reki. Na voljo so prostori za šotore in avtodome, pa tudi glamping nastanitve in mobilne hišice za tiste, ki si želijo več udobja.

Kampiranje na Štajerskem

Na Štajerskem se boste težko izognili adrenalinskemu parku in čolnarjenju na jezerih ali pa izjemni kolesarski poti, ki vas po trasi nekdanje železnice vodi celo prek meje.

Kampi na Štajerskem se večinoma nahajajo ob rekah in jezerih, kar jim daje poseben čar in stik z naravo. Ponudba je zelo raznolika – od preprostih postajališč za avtodome do sodobnih glampingov, ki navdušujejo z udobjem, wellnessom in vrhunsko kulinariko.

Kamp Menina – Savinjska dolina Foto: Avtokampi.si Kamp Velenje Foto: Avtokampi.si

Štajerski konec ponuja 18 kampov. Kamp Weiss, Kamp Loka, Kamp Na otoku in Kamp Park so z delom začeli aprila, večina pa jih je odprtih vse leto, med njimi so Kamp Menina, Kamp Prodnik, Kamp Natura & Glamping Olimia Adria Village, Kamp & apartmaji Korošec, Kamp Velenje, Kamp Terme Ptuj, Kamp Savinja, Ranč Velka, Kamp Dolina, Kamp Kekec, Kamp Podgrad - Vransko in Kamp Celje.

Posebno mesto med njimi ima reka Savinja, ob kateri se v objemu zelenja nizajo številni kampi. Prav tu lahko obiskovalci najdejo popolno ravnovesje med sprostitvijo in aktivnim oddihom, ne glede na to, ali iščejo mir ali doživetja v naravi.

Lepota rek in jezer v Osrednji Sloveniji

Morja v Osrednji Sloveniji ne boste našli, lahko pa se spočijete ob številnih rekah, jezerih in bazenih.

Bližina Kamniško-Savinjskih Alp ponuja osupljivo kuliso za vse, ki kampirajo v okolici Kamnika.

Kamp Resnik, Kamnik Foto: Avtokampi.si Kamp Kraljev hrib, Kamniška Bistrica Foto: Avtokampi.si

V Osrednji Sloveniji najdete 11 kampov: Kamp Snovik, Turistilna kmetija Pr Lavrič, Kamp Ljubljana Resort, Slovenia Eco Resort, Kamp & Glamping GoLife Center in Kamp Kraljev hrib so odprti vse leto, še pred 1. majem pa ste dobrodošli v Kampu Beli Gaber, na praznik, dela pa sezono zaženejo v Kampu Resnik, na Turistični kmetiji Tekavča ograda, junija pa še v Kampu Grajski park Vitez.

Tudi Ljubljana je odlična izbira za kampiranje, še posebej za tiste, ki želijo raziskati prestolnico nekoliko bolj poglobljeno. Mesto ponuja številne znamenitosti in doživetja. Kampi in postajališča za avtodome v Ljubljani in njeni okolici obratujejo vse leto ter nudijo dobro urejene parcele z vso potrebno infrastrukturo. Pogosto so prijazni tudi do hišnih ljubljenčkov, nekateri pa ponujajo celo dodatne ugodnosti, kot so bazeni.

Kamp Ljubljana Resort je na Ježici, kjer so v senci visokih dreves tik ob reki Savi urejene parcele. Foto: Avtokampi.si

Ljubljana se redno uvršča med najbolj zaželene turistične destinacije, a jo domačini pogosto spregledajo. Prav kampiranje v njeni bližini ponuja priložnost, da mesto doživite na drugačen način.

Šest destinacij v Pomurju

V Pomurju je ob ravnicah in zelenih poljih, predvsem pa neverjetni hrani zagotovo najbolj prepoznavna reka Mura. Kampiranje v tem delu Slovenije je pisano na kožo tistim, ki se radi razvajajo, raziskujejo ljudska izročila ali pa kolesarijo in se kopajo v termalni vodi.

Kamp Štrk - Lovenjakov dvor Foto: Avtokampi.si Kamp Silva Foto: Avtokampi.si

Kamp Štrk - Lovenjakov dvor - Polana, Kamp Terme 3000, Kamp Terme Banovci - Sončni gaj, Kamp Thermal Resort Lendava in Murania so obiskovalcem na voljo vse leto, Kamp Silva pa je vrata odprl v nedeljo, 26. aprila.

Ponujajo širok izbor glampingov in mobilnih hišk, lahko pa nastanitev na štirih kolesih pripeljete kar s seboj.

Glamping hišice Murania Foto: Avtokampi.si