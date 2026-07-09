Četrtek, 9. 7. 2026, 14.12
59 minut
Očividca 73-letnika rešila pred utopitvijo
Koprske policiste so danes dopoldne obvestili, da se je v Simonovem zalivu v Izoli začel utapljati 73-letni moški. Iz vode sta ga potegnila očividca in ga skupaj z reševalci iz vode začela oživljati do prihoda reševalcev, ki so ga odpeljali v Splošno bolnišnico Izola, so sporočili s Policijske uprave Koper.
Ob 9.40 so koprski policisti prejeli obvestilo, da se v Simonovem zalivu utaplja oseba. Moški in ženska sta 73-letnika takoj potegnila iz vode ter ga skupaj z reševalci iz vode začela oživljati do prihoda zdravniškega osebja. Moškega so uspešno reanimirali in ga odpeljali v SB Izola.