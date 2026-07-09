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Avtor:
R. K.

Četrtek,
9. 7. 2026,
14.12

Osveženo pred

59 minut

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Natisni članek

Natisni članek
utopitev Simonov zaliv Policijska uprava Koper

Četrtek, 9. 7. 2026, 14.12

59 minut

Očividca 73-letnika rešila pred utopitvijo

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Simonov zaliv | Foto Simon Plestenjak

Foto: Simon Plestenjak

Koprske policiste so danes dopoldne obvestili, da se je v Simonovem zalivu v Izoli začel utapljati 73-letni moški. Iz vode sta ga potegnila očividca in ga skupaj z reševalci iz vode začela oživljati do prihoda reševalcev, ki so ga odpeljali v Splošno bolnišnico Izola, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Ob 9.40 so koprski policisti prejeli obvestilo, da se v Simonovem zalivu utaplja oseba. Moški in ženska sta 73-letnika takoj potegnila iz vode ter ga skupaj z reševalci iz vode začela oživljati do prihoda zdravniškega osebja. Moškega so uspešno reanimirali in ga odpeljali v SB Izola. 

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