Očividca 73-letnika rešila pred utopitvijo

Koprske policiste so danes dopoldne obvestili, da se je v Simonovem zalivu v Izoli začel utapljati 73-letni moški. Iz vode sta ga potegnila očividca in ga skupaj z reševalci iz vode začela oživljati do prihoda reševalcev, ki so ga odpeljali v Splošno bolnišnico Izola, so sporočili s Policijske uprave Koper.