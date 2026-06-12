Obtožni predlog zoper tri vidne člane NSi zaradi suma zlorabe položaja v komisiji DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je pravnomočen, je poročal POP TV. Jernej Vrtovec, Janez Žakelj in Jožef Horvat bodo tako morali pred sodnika, kdaj bo sklican predobravnavni narok, pa še ni znano. V NSi vztrajajo, da so poslanci delali zakonito.

Po poročanju televizije je obtožni predlog zoper predsednika NSi in infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca, vodjo poslanske skupine NSi Janeza Žaklja in nekdanjega šefa poslancev Jožefa Horvata postal pravnomočen. Da so opravili preizkus obtožnega predloga, ki ga je letos februarja vložilo Specializirano državno tožilstvo (SDT), so za POP TV potrdili tudi na sodišču.

Obvestilo, da bo v zadevi razpisan predobravnavni narok, sta Horvat in Žakelj že dobila, medtem ko Vrtovec pošte za zdaj še ni prevzel, še poroča televizija. Kdaj bo narok sklican, sicer še ni znano.

Tožilstvo poslance obtožuje zlorabe uradnega položaja v času, ko so delovali kot poslanci in člani Knovsa. Obtožni predlog se nanaša na nenapovedan nadzor članov Knovsa, ko so novembra 2023 na policiji med drugim preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim akterjem iz afere Dars. Na seznamu 15 telefonskih številk so bili tudi vidni člani NSi, med njimi tudi številka tedanjega prvega moža uprave Darsa in nekdanjega podpredsednika NSi Valentina Hajdinjaka. Ta je danes minister za obrambo.

V NSi vztrajajo, da je bilo delo zakonito in navajajo, da gre očitno za nadaljevanje "političnega pregona poslancev"

Primer se sicer vodi zoper štiri člane NSi, poleg omenjenih še zoper nekdanjega predsednika NSi Mateja Tonina. Zanj tožilstvo zahteva odvzem imunitete, ki mu lahko pripada kot evropskemu poslancu. Ali mu jo bodo odvzeli, pa v Evropskem parlamentu še niso odločili.

V NSi vztrajajo, da so poslanci delo v okviru Knovsa opravljali zakonito, kar, verjamejo, se bo pokazalo tudi na sodišču. Ob tem pa so navedli, da gre očitno za nadaljevanje "političnega pregona poslancev".