Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
15. 6. 2026,
20.46

Osveženo pred

47 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13

Natisni članek

Natisni članek
NSi KNOVS Jernej Vrtovec Matej Tonin Jožef Horvat Janez Žakelj

Ponedeljek, 15. 6. 2026, 20.46

47 minut

Obtožni predlog zoper Mateja Tonina zavržen

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13
Matej Tonin | Evropski poslanec Matej Tonin zadeve Knovs ne komentira. | Foto STA

Evropski poslanec Matej Tonin zadeve Knovs ne komentira.

Foto: STA

Potem ko so trije člani NSi Jernej Vrtovec, Janez Žakelj in Jožef Horvat s sodišča prejeli dopis, da se zadeva Knovs seli v sodno dvorano na predobravnavni narok, je sklep prejel tudi Matej Tonin. Sporočili so mu, da je obtožni predlog zoper njega zavržen, poroča 24ur.com. Po poročanju medija se je to najverjetneje zgodilo zaradi potencialne imunitete, ki jo Tonin uživa kot evropski poslanec.

Odločba, ki jo je Tonin prejel z okrajnega sodišča v Ljubljani, se sklicuje na prvi odstavek 136. člena, prvi odstavek 437. člena in drugi odstavek 277. člena Zakona o kazenskem postopku.

To po poročanju portala, ki se sklicuje na sogovornike iz pravnih krogov, pomeni, da bi tožilstvo v primeru odvzema imunitete Toninu zoper njega lahko vložilo nov obtožni predlog, če bi sumi kaznivega dejanja še obstajali.

Vrtovec napovedal novo zakonodajo, "ki bo preganjala tudi tiste, ki po nedolžnem preganjajo ljudi v tej državi"

Na informacije, da je obtožni predlog zoper tri vidne člane NSi – ki ga je Specializirano državno tožilstvo vložilo zaradi sumov zlorabe položaja v komisiji DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) – na sodišču prestal formalni in materialni preizkus, se je odzval predsednik NSi Jernej Vrtovec.

Prepričan je, da je bila vložitev obtožnega predloga "umetno ustvarjena afero, konstrukt", poslanci pa so po njegovih besedah zaradi opravljanja svojega dela deležni diskreditacij, ovadb in postopkov. "Bodo pa odgovornost sprejeli tisti – in to kmalu –, ki so ta konstrukt zrežirali, in za to si bomo tudi prizadevali v okviru nove zakonodaje, ki bo preganjala tudi tiste, ki po nedolžnem preganjajo ljudi v tej državi," je v nedeljo napovedal predsednik NSi.

Njegova napoved je naletela na številne kritike opozicijskega trojčka.

Več o tem preberite v spodnji novici:

Jernej Vrtovec
Novice Iz opozicije ob Vrtovčevih napovedih svarila o grožnji vladavini prava
Jernej Vrtovec
Novice To napoveduje prvak NSi
Jernej Vrtovec in Bojan Kumer
Novice Trije vidni člani NSi bodo morali pred sodnika
NSi KNOVS Jernej Vrtovec Matej Tonin Jožef Horvat Janez Žakelj
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.