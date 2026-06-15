Obtožni predlog zoper Mateja Tonina zavržen

Potem ko so trije člani NSi Jernej Vrtovec, Janez Žakelj in Jožef Horvat s sodišča prejeli dopis, da se zadeva Knovs seli v sodno dvorano na predobravnavni narok, je sklep prejel tudi Matej Tonin. Sporočili so mu, da je obtožni predlog zoper njega zavržen, poroča 24ur.com. Po poročanju medija se je to najverjetneje zgodilo zaradi potencialne imunitete, ki jo Tonin uživa kot evropski poslanec.

Odločba, ki jo je Tonin prejel z okrajnega sodišča v Ljubljani, se sklicuje na prvi odstavek 136. člena, prvi odstavek 437. člena in drugi odstavek 277. člena Zakona o kazenskem postopku.

To po poročanju portala, ki se sklicuje na sogovornike iz pravnih krogov, pomeni, da bi tožilstvo v primeru odvzema imunitete Toninu zoper njega lahko vložilo nov obtožni predlog, če bi sumi kaznivega dejanja še obstajali.

Vrtovec napovedal novo zakonodajo, "ki bo preganjala tudi tiste, ki po nedolžnem preganjajo ljudi v tej državi"

Na informacije, da je obtožni predlog zoper tri vidne člane NSi – ki ga je Specializirano državno tožilstvo vložilo zaradi sumov zlorabe položaja v komisiji DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) – na sodišču prestal formalni in materialni preizkus, se je odzval predsednik NSi Jernej Vrtovec.

Prepričan je, da je bila vložitev obtožnega predloga "umetno ustvarjena afero, konstrukt", poslanci pa so po njegovih besedah zaradi opravljanja svojega dela deležni diskreditacij, ovadb in postopkov. "Bodo pa odgovornost sprejeli tisti – in to kmalu –, ki so ta konstrukt zrežirali, in za to si bomo tudi prizadevali v okviru nove zakonodaje, ki bo preganjala tudi tiste, ki po nedolžnem preganjajo ljudi v tej državi," je v nedeljo napovedal predsednik NSi.

Njegova napoved je naletela na številne kritike opozicijskega trojčka.

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