Obsežen gozdni požar v Bistriškem vintgarju, v zraku tudi helikopter

V okolici Slovenske Bistrice je na težko dostopnem terenu izbruhnil gozdni požar. Z ognjem se borijo gasilci PGD Tinje in PGD Zgornja Bistrica, aktiviran pa je bil tudi helikopter, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Ker je zagorelo na območju, kjer se pogosto nahajajo pohodniki, policija in gasilci pozivajo, naj se pohodniški poti proti Bistriškem vintgarju zaenkrat izogibajo.

V okolici Slovenske Bistrice, v Jurišni vasi v Ančnikovem gradišču pri Rimskem kamnolomu, je na težko dostopnem terenu izbruhnil obsežen gozdni požar. Z ognjem se borijo gasilci PGD Tinje in PGD Zgornja Bistrica, okoli 7.30 pa je bil aktiviran tudi helikopter, so sporočili s PU Maribor. Na območju požara se kruši tudi kamenje, so še dodali.

Ker gre za območje Bistriškega vintgarja, kjer se nahajajo pohodniške poti, policija in gasilci pohodnike obveščajo, naj se območju izogibajo. Bistriški vintgar in pohodniške poti v okolici so zaprti.