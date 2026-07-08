Z ljubljanske policijske uprave so sporočili, da so jih v ponedeljek okoli 20. ure obvestili o objestni vožnji mladostnikov z mopedi in motornimi kolesi na območju Domžal. Na kraj so napotili več policijskih patrulj. Kljub uporabi modrih luči in zvočnih signalov nekateri vozniki na znake policistov niso ustavili ter so z vožnjo nadaljevali. Med begom pred policistom je eden od voznikov trčil v motorno kolo policije. Podoben primer so obravnavali tudi v Trbovljah, kjer je voznik mopeda poškodoval policista.

Z namenom izvedbe nadzora nad spoštovanjem cestnoprometnih predpisov so policisti na območje Domžal napotili več policijskih patrulj. Ob prihodu na kraj so opazili več mopedov in kros motornih koles, ki so jih vozili mladostniki. Nekateri vozniki kljub uporabi modrih luči in zvočnih signalov na znake policistov niso ustavili in so z vožnjo nadaljevali.

Voznik mopeda trčil v motorno kolo policije

Med ustavljanjem pa je prišlo do prometne nesreče. Mladoletni voznik mopeda je med begom pred policistom motoristom zaradi nepravilnega premika trčil v službeno motorno kolo policije. V nesreči ni bil nihče poškodovan, je pa nastala manjša materialna škoda.

V nadaljnjem postopku je bilo ugotovljeno, da je mladoletnik vozil neregistriran moped in da zanj ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi ugotovljenih kršitev mu je bilo motorno kolo zaseženo, zoper mladoletnika pa bo podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče za prekrške.

Med obravnavo prometne nesreče in postopkom zasega vozila se je v bližini zbrala večja skupina mladostnikov, kar je izkoristil neznani storilec in sedel na že zaseženo motorno kolo, ga na za zdaj neugotovljen način spravil v pogon in se z njim odpeljal s kraja. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine ter ugotavljajo identiteto storilca in vse okoliščine dogodka.

Lažja telesna poškodba trboveljskega policista

Podoben primer so obravnavali tudi policisti Policijske postaje Trbovlje. Nekaj pred polnočjo so opazili voznika mopeda s sopotnikom, ki med vožnjo nista uporabljala zaščitnih čelad. Zaradi ugotovljene kršitve so policisti zapeljali za njima ter voznika z modrimi lučmi, zvočnimi signali in drugimi predpisanimi znaki pričeli ustavljati, vendar ta njihovih znakov ni upošteval in je z vožnjo nadaljeval.

Ko je voznik vendarle upočasnil in ustavljal, je policist zaradi izvedbe postopka sopotnika prijel za roko, voznik pa je v tistem trenutku ponovno sunkovito speljal. Policist je pri tem padel in se lažje telesno poškodoval. Zoper voznika in sopotnika je bil izveden policijski postopek, o dogodku pa so bili obveščeni tudi njuni starši. Zoper oba bo na pristojno sodišče podan obdolžilni predlog.