Objavljen razpis za generalnega državnega odvetnika

Ministrstvo za pravosodje je v petek v uradnem listu objavilo razpis za generalnega državnega odvetnika po tistem, ko se je vlada odločila, da Juriju Grozniku ne podeli novega mandata na tem mestu. Ministrstvo bo prijave sprejemalo do 19. avgusta.

Kandidati morajo k pisnim prijavam s šestletnim strateškim programom dela državnega odvetništva in z življenjepisom priložiti tudi opis kandidatove strokovne dejavnosti in dokazila o izpolnjevanju pogojev iz zakona o državnem odvetništvu, izhaja iz razpisa.

Vlada je 8. julija odločila, da Grozniku ne podeli novega mandata na mestu generalnega državnega odvetnika. Groznik namreč po oceni vlade ni skrbel za uresničevanje ciljev in poslanstva državnega odvetništva, je takrat po seji dejala ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan in napovedala nov razpis za Groznikovega naslednika.

Groznik zaradi neimenovanja za vnovičen mandat ne bo sprožil upravnega spora, so v petek za STA pojasnili na državnem odvetništvu in dodali, da je pri svoji odločitvi upošteval tudi nujnost zagotovitve nemotene kontinuitete dela in vodenja državnega odvetništva.