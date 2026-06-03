Obdarovanje učiteljev ob koncu šolskega leta: tega nikar ne podarite

Ob koncu šolskega leta tako učenci kot tudi starši želijo učiteljem v zahvalo podariti darila, a KPK (Komisija za preprečevanje korupcije) opozarja na stroga pravila, ki jih je pri tem treba upoštevati.

Kot navaja KPK za 24ur, so darila, ki jih prejmejo učitelji in vzgojitelji ob koncu leta, kategorizirana kot priložnostna darila manjše vrednosti. Zanje velja, da njihova vrednost ne sme preseči sto evrov (z DDV). Ta vrednost je fiksno določena in ni pomembno, koliko ljudi za darilo prispeva.

Nikakor darilnih bonov in vrednostnih kartic

Velja tudi pravilo, da ne glede na vrednost darila zaposleni ne sme sprejeti darila v obliki denarja, vrednostnih papirjev, darilnih bonov in dragih kovin. Komisija prepoveduje kakršnekoli oblike daril, ki predstavljajo unovčevanje nakupa blaga ali storitve v prihodnosti, ne glede na njihovo vrednost.

Zaposleni tako ne smejo prejeti "darilnih bonov ali drugih oblik daril za koriščenje masaže ali drugih storitev, darilnih bonov ali drugih oblik daril za nakup knjige ali drugih izdelkov, darilnih kartic ali bonov trgovin, trgovskih mrež, trgovskih centrov ali določenih znamk, darilnih paketov in podobno", so zapisali v pojasnilu javnim vzgojno-izobraževalnim zavodom.

Nekateri še vedno ne poznajo omejitev

Na komisiji so za 24ur pojasnili, da zaznavajo, da nekateri javni uslužbenci še vedno ne poznajo teh omejitev, predvsem pri izročanju darilnih bonov, zato jim vsako leto posredujejo informacijo glede omejitev in jim svetujejo, da o tem seznanijo tudi starše otrok.

Darilo, ki presega vrednost stotih evrov, pa morajo prejemniki prijaviti komisiji. Prijav je malo, pravijo na komisiji.

Komisija sicer priporoča darila, kot so šopek, izdelki otrok, pozornost v obliki sladkih izdelkov, kava, pisalo ali knjiga.