Občina Ribnica opozarja: Če vidite medvedke z mladiči, pokličite 112!

Na območju Dolenje vasi pri Ribnici in njeni okolici so v zadnjem času opazili več medvedk z mladiči. Občina Ribnica zato občane in obiskovalce poziva k večji previdnosti pri gibanju v gozdu, na gozdnih poteh in ob robovih gozdov.

Kot so zapisali na občini, je ob srečanju z medvedom najpomembneje ohraniti mirnost in se živali ne približevati. Posebno previdnost svetujejo v primeru mladičev, saj se medvedka običajno zadržuje v njihovi bližini in se lahko zaradi zaščite svojih mladičev odzove nepredvidljivo.

Pristojni priporočajo, da se ljudje ob srečanju z medvedom počasi umaknejo po isti poti, po kateri so prišli. Lastniki psov naj imajo svoje ljubljenčke ves čas na povodcu.

Če opazite medveda, pokličite 112

Občina Ribnica ob tem poudarja, da je treba ob opažanju medveda v neposredni bližini naselja ali če žival predstavlja nevarnost za ljudi, nemudoma obvestiti pristojne službe oziroma poklicati številko 112.

Pojavljanje medvedov na območju Ribnice sicer ni neobičajno, saj gre za območje z obsežnimi gozdnimi površinami, vendar so lahko srečanja z medvedkami z mladiči zaradi njihove zaščitniške narave posebej občutljiva. Zato pristojni pozivajo vse, naj bodo pri obiskovanju narave v prihodnjih dneh še posebej pozorni.