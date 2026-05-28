Z Občine Domžale so sporočili, da sta županja Renata Kosec in zastopnica samostana Marija Ferčak podpisali pogodbo o nakupu samostana sester Sv. Križa v Mali Loki. Z nakupom je občina postala lastnica več kot osem tisoč kvadratnih metrov zemljišč, za kar so odšteli en milijon evrov. Zdaj se obeta prenova, po kateri bodo v nekdanji samostan umestili novo enoto doma za starejše.

Za prodajo samostana se je po navedbah občine odločilo vrhovno vodstvo sester Sv. Križa iz švicarskega Ingenbohla, ki ga zastopa sestra Petra Car, provincialna predstojnica Province Srednja Evropa iz kraja Wels v Avstriji, katere del je samostan v Mali Loki. Z nakupom se je občina zavezala k ureditvi prostora za pomoči potrebne družbene skupine.

Kot so zapisali v objavi, bo v nekdanji samostan po prenovi umeščena nova enota doma za starejše, ki bo namenjena predvsem ranljivim skupinam. "Dve sestri Sv. Križa, ki trenutno bivata v samostanu, sta tudi sami predlagali, da objekt na novo zaživi in dobi novo funkcijo. Sami pa v prostorih seveda ostajata. Prav tako se bo ohranil obstoječ sakralni prostor, čudovita kapela, ki je v notranjosti samostana," so še dodali.