Na travniku Ginekološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so odprli nov osenčen paviljon, kjer bodo pacienti in zaposleni lahko posedeli v neposredni bližini bolnišnice v zelenju in senci. Paviljon so postavili v sodelovanju z urbanističnim studiem Prostorož.

Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug je v izjavi od odprtju dejal, da paviljon odpirajo na delu kampusa, ki je bil morda pozabljen, a da z odprtjem vsakega paviljona ugotovijo, da ljudje najdejo življenje tudi v bolj odmaknjenih delih kliničnega centra.

Po njegovih besedah se zavedajo, da je bivanje v bolnišnici zelo naporno za bolnike in tudi za svojce, zato tudi sami poskušajo izboljšati okolico UKC Ljubljana, da bi se ljudje počutili prijetno. Ob tam se je zahvalil Prostorožu, ki "s svojimi človekoljubnimi aktivnostmi vsako leto izboljšuje kakovost bivanja v okolici UKC Ljubljana".

Poudaril je, da je ploščad UKC najbolj vroča točka v Ljubljani in predstavlja velik napor predvsem za bolnike, zato je vsaka taka pridobitev izjemnega pomena. "Čeprav ni velika, je to majhen kamenček v dobrem počutju, ki ga potrebujejo vsi," je prepričan Jug.

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Prostor, kjer se lahko ljudje ohladijo

Predstavnica urbanističnega studia Prostorož Zala Velkavrh pa upa, da bodo zaposleni paviljon uporabljali med malico, za počitek in ko čakajo ter da ga bodo uporabljali tudi pacienti predvsem ginekološke klinike.

Paviljon po njenih besedah deluje kot testno podnebno zavetje, ki je prosto dostopen vsem pod enakimi pogoji in kjer se ljudje lahko ohladijo. "V paviljonu je temperatura po naših zadnjih meritvah tri stopinje Celzija nižja kot na najbolj pregretih delih UKC," je poudarila. Velkavrh je dejala, da je paviljon tudi opozorilo, da je treba narediti več za ustvarjanje in ohranjanje prijetnih zelenih prostorov, ki znižujejo temperaturo v mestih.

Poslovni direktor ginekološke klinike Peter Požun pa je povedal, da je paviljon velika pridobitev, saj so zapolnili prazen prostor med objektoma stare porodnišnice in babiške šole, paviljon pa zaposleni in bolniki že uporabljajo. "Veseli smo, da tudi mi prispevamo k boljšemu počutju pacientk in pacientov ter naših zaposlenih," je dejal. Pogovarjajo pa se tudi o zasaditvi dreves med Šlajmerjevo ulico in staro porodnišnico.

Paviljon so postavili v okviru projekta CLISHE - Podnebna zavetja za prilagajanje na ekstremno vročino, ki ga v Ljubljani izvaja studio Prostorož. Projekt CLISHE sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija. V sodelovanju s studiem Prostorož so v preteklih letih v medicinskem kampusu UKC Ljubljana že postavili dodatne klopi, pokrito čakalnico ob Zaloški cesti in prenovili obstoječi paviljon ob ploščadi glavne stavbe.