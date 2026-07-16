Ob koncu mandata Mihe Lobnika odmeven primer: "Izolirali bi ga"

Miha Lobnik se oktobra poslavlja s položaja zagovornika načela enakosti. Lobnik, ki velja za enega vidnejših akterjev znotraj skupnosti LGBT v Sloveniji in je bil pred prevzemom funkcije tudi programski direktor Društva informacijski center Legebitra, je ob koncu mandata opozoril na primer, ki po njegovih besedah razkriva, da stigma do oseb, ki živijo s HIV, v slovenski družbi še vedno ni odpravljena.

Primer se nanaša na nepokretnega 58-letnika, ki živi s HIV in mu že več let ne uspe dobiti mesta v domu za starejše občane. Kot je Zagovorniku načela enakosti pojasnila strokovna delavka enega od centrov za socialno delo, so ustanove kot uradni razlog za zavrnitev sprejema navajale prezasedenost, neuradno pa naj bi bil razlog tudi strah zaposlenih pred okužbo.

Leta brez ustrezne namestitve

Zagovornik je zato preveril prakso v domovih za starejše občane, na katere se je socialna delavka obrnila s prošnjo za sprejem. Odgovori so bili različni.

Nekateri domovi so pojasnili, da okužba s HIV pri njih ni razlog za zavrnitev in da praviloma ne zahteva posebnih prilagoditev pri oskrbi. Iz enega od domov pa so sporočili, da bi moškega ob sprejemu izolirali.

Takšno ravnanje je Zagovornik označil kot problematično, saj sodobna medicinska stroka že vrsto let opozarja, da HIV sam po sebi ne predstavlja razloga za omejevanje dostopa do zdravstvenih in socialnovarstvenih storitev.

Ministrstvo opozorilo izvajalce

Z ugotovitvami je Zagovornik seznanil ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve, ki je nato vse izvajalce institucionalnega varstva in dolgotrajne oskrbe opozorilo, da okužba s HIV ne sme biti razlog za zavrnitev sprejema. Izvajalca, ki je omenjal potrebo po izolaciji oseb s HIV, je ministrstvo posebej opozorilo na veljavne strokovne smernice in od njega zahtevalo, da z njimi seznani vse zaposlene.

Ministrstvo je organiziralo tudi sestanek z nekaterimi izvajalci institucionalnega varstva, na katerem se je pokazalo, da med zaposlenimi še vedno obstajajo zadržki pri delu z osebami, ki živijo s HIV.

V sodelovanju s Kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana so zato pripravili strokovno srečanje, na katerem sta strokovnjaka predstavila sodobne pristope k zdravljenju in zdravstveni negi ljudi, ki živijo s HIV. Poseben poudarek sta namenila odpravljanju neutemeljenih strahov, stigme in diskriminacije.

Lobnik: Gre za dragocen primer dobre prakse

Miha Lobnik se je na odziv ministrstva in sprejete ukrepe odzval pozitivno ter jih izpostavil kot primer dobre prakse. Po njegovem mnenju primer kaže, da je mogoče z ustreznim ukrepanjem državnih institucij zmanjševati diskriminacijo in izboljšati položaj ranljivih skupin.

Ob tem je opozoril, da raziskave Nacionalnega inštituta za javno zdravje kažejo, da so ljudje, ki živijo s HIV, zaradi svojega zdravstvenega stanja še vedno pogosto neustrezno obravnavani.