A. P. K., STA

menstruacija menstrualni cikel ženske ženske menstrualna skodelica

Ob dnevu menstrualne higiene opozorilo o nedostopnosti menstrualnih pripomočkov

menstrualni cikel, pripomočki, menstruacija | 28. maj je mednarodni dan menstrualne higiene postal leta 2014. Dan ni izbran naključno, maj kot peti mesec v letu predstavlja pet dni na mesec, kolikor v povprečju traja menstruacija, 28 pa predstavlja povprečno število dni mesečnega cikla.

28. maj je mednarodni dan menstrualne higiene postal leta 2014. Dan ni izbran naključno, maj kot peti mesec v letu predstavlja pet dni na mesec, kolikor v povprečju traja menstruacija, 28 pa predstavlja povprečno število dni mesečnega cikla.

Foto: Shutterstock

Ob današnjem mednarodnem dnevu menstrualne higiene v programu Veriga dobrih ljudi opozarjajo, da je menstrualna revščina v Sloveniji resen in neviden problem, ki posega v dostojanstvo žensk. V raziskavi na Zvezi Anita Ogulin so ugotovili, da si skoraj štiri petine deklet in žensk v programu že kdaj ni moglo privoščiti menstrualnih pripomočkov.

V sporočilu za javnost so zapisali, da je raziskava, ki so jo v zvezi izvedli med družinami programa Veriga dobrih ljudi, pokazala, da je kar 77 odstotkov žensk in deklet že doživelo, da si zaradi finančne stiske niso mogle privoščiti menstrualnih pripomočkov. Več kot polovica jih zato pripomočke uporablja dlje, kot je varno, ali pa posega po neustreznih nadomestkih in vložke nadomešča s toaletnim papirjem, krpami ali drugimi izdelki, so opozorili.

Opozarjajo, da si številne ženske osnovnih menstrualnih pripomočkov ne morejo privoščiti

Veliko deklet in žensk zmanjša tudi nakup hrane ali drugih osnovnih potrebščin, da bi lahko kupile vsaj najnujnejše, so dodali na zvezi. Za večino družin stroški menstrualnih pripomočkov predstavljajo dodatnih od deset do 20 evrov mesečno, kar je lahko odločilna razlika med tem, ali bodo zdržale do konca meseca.

Občutek sramu in izključenosti

"Menstruacija ni izbira, številne ženske in dekleta pa si osnovnih menstrualnih pripomočkov ne morejo privoščiti. To ne pomeni le pomanjkanja izdelkov, temveč tudi občutke sramu, nelagodja in izključenosti, kar vodi v tesnobo, stiske in umikanje iz družbe," opozarjajo. Po podatkih zveze je sedem odstotkov žensk že izostalo iz šole ali službe, ker niso imele menstrualnih pripomočkov.

