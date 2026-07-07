Poslanci bodo v petek na izredni seji odločali o odreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav o Black Cubu in obvodnem financiranju strank, je danes soglasno odločil kolegij predsednika DZ. Soglasno so tokrat potrdili tudi časovnico seje. Na seji bodo obravnavali tudi predlog Resni.ce za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni RS.

Odreditev parlamentarnih preiskav je bila na klopeh poslancev že prejšnji torek, a je večina poslancev na začetku izredne seje glasovala proti potrditvi dnevnega reda. Od 76 navzočih poslank in poslancev je za potrditev dnevnega reda glasovalo 34 poslancev opozicije, proti pa 38 poslancev koalicije in Resni.ce. Ker dnevni red ni bil sprejet, je predsednik DZ Zoran Stevanović sejo končal.

Že pred tem kolegij predsednika DZ ni sprejel časovnice seje. Opozicija je ob tem izrazila skrb, da bo koalicija ustanovitev preiskovalnih komisij DZ preprečila tako, da ne bo potrdila dnevnega reda. Koaliciji je očitala nedemokratične manevre. Tokrat je časovnico seje kolegij sprejel soglasno.

Predlog preiskave afere Black Cube

Parlamentarno preiskavo o aferi Black Cube, s katero bi ugotavljali, kdo je izraelskemu podjetju naročil in plačal tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi, med drugim iz politike in odvetništva, predlagajo v Svobodi ter Levici in Vesni. Prav tako nameravajo ugotavljati, zakaj so predstavniki Black Cuba obiskali sedež SDS in ali je šlo za poskus vplivanja na izid letošnjih parlamentarnih volitev.

S parlamentarno preiskavo glede suma obvodnega oziroma nedovoljenega financiranja političnih strank pa bi v Svobodi ter Levici in Vesni raziskali sume prikritega financiranja prek povezanih poslovnih in medijskih razmerij ter iz tujine.

Predlog sprememb glede izobešanja zastav

Na seji bodo obravnavali tudi predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Resni.ca želi z njim v zakon zapisati, da na pročeljih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. S tem bi prepovedali dosedanjo občasno prakso, ko so v znak podpore neki državi ali skupini državljanov zaplapolale njihove zastave. Tako je bilo v primeru izobešanja zastav Ukrajine in Palestine, pa tudi v primeru mavrične zastave v času festivala Parada ponosa.

Pokojninske novele še ni na dnevnem redu

DZ bi na seji pretekli teden moral obravnavati tudi pokojninsko novelo, ki jo je pripravil DS. A te po pojasnilih Stevanovića na sejo ni mogoče uvrstiti, saj za zdaj še ne izpolnjuje poslovniških pogojev za obravnavo. Obravnavati se lahko začne namreč šele po koncu zakonodajnega postopka zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije in predloga zakona o uvedbi študentskega samostojnega podjetnika.

Več zakonov po nujnem postopku

Kolegij je odločil tudi, da bo DZ vladne predloge zakona o izvajanju uredbe (EU) o ustanovitvi Skupnega podjetja za evropsko visokozmogljivostno računalništvo, novelo zakona o gospodarskih družbah in spremembe že noveliranega zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin obravnaval po nujnem postopku.