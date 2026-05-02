O Janši: Je rekel, da ni Šarec. Blagor mu. O Logarju: Izgubljeni in ponovno najdeni sin.

Ob prazniku dela se je državljankam in državljanom Slovenije s čestitko in posebnim zapisom na družbenem omrežju Facebook obrnil slovenski evropski poslanec Marjan Šarec. Zapis je namenil povolilnemu dogajanju v Sloveniji, kjer se, kot kaže, postopoma oblikuje prihodnja desna vlada. Obregnil se je predvsem ob Janeza Janšo in Anžeta Logarja, ki sta, kot pravi, "zamesila zarečen kruh".

"Najprej vam želim iskreno čestitati ob 1. maju, prazniku dela. Upam, da ste ga lepo praznovali, čeprav dandanašnji morda nima takšnega pomena kot nekoč. Časi so se spremenili in vsako obdobje prinese nekaj novega. Ne nujno vedno boljšega," je zapisal uvodoma.

Razmišljal o povolilnem dogajanju v Sloveniji

Pojasnil je, da se je po zasedanju v Strasbourgu, ki so ga imeli v tem tednu, prav včeraj, na praznik dela, "rekordno dolgo (zaradi gneče na cesti) vozil domov, " ob tem pa "imel precej časa za razmišljanje. Razmišljanje o dogajanju v Sloveniji v zadnjih dneh," torej o dogajanju na političnem parketu po marčevskih volitvah, pri čemer se je najprej spomnil svojega mandata predsednika vlade.

"Kot sem napovedal v nekaj preteklih zapisih, dogajanje po volitvah ne ustreza vedno volilnemu večeru. Relativna zmaga še ne pomeni vodenja vlade. Ne nazadnje sem bil leta 2018 tudi sam v položaju, ko sem daleč zaostajal za zmagovalcem (borih 13 poslancev v primerjavi s 25 prvouvrščenega) in potem sestavil vlado, zato bi bilo z moje strani na prvi pogled nepošteno govoriti o izigravanju volje volivcev. Popolnoma jasno je, da naš volilni sistem omogoča sestavo vlade komurkoli, ki zbere 46 glasov. Stranke imajo tudi vso pravico, da se sestavijo, kakor menijo, da je prav. Nikoli nisem in ne bom temu oporekal," je zapisal.

O svojem mandatu leta 2018: Dolgega veka tej vladi nisem pripisal že prvi dan

A vendarle, kot pravi, "obstaja kanček razlike med letom 2018 in letom 2026." "In sicer, da so me za mandatarja podprli vsi, ki so tudi pred volitvami govorili, da s prvouvrščenim ne bodo šli. Kar sicer ne spremeni dejstva, da je bilo sestavljanje vlade takrat zame izjemno težko in dolgotrajno pa tudi dolgega veka tej vladi nisem pripisal že prvi dan. Zato tudi leta 2019 nisem želel imeti skupne liste s SMC in SAB na evropskih volitvah, ampak o tem kdaj drugič… No, še ena zanimivost je, da so zdaj sprejeli zakon o vladi, ko še vlade sploh ni, mi ga pa z vlado nismo mogli, ker ga Levica ni podprla in sem moral delati s takim, kot je bil. Enako kot razlika med obnovo hiše in novogradnjo," meni Šarec.

O Janši: "Je rekel, da ni Šarec. Blagor mu, kaj naj rečem drugega"

A po njegovem mnenju gre tokrat za drugačno situacijo. "Vsaj dva prvaka manjših strank sta zamesila zarečeni kruh. Pa tudi drugouvrščeni na volitvah ima kar dobro delujočo peč in dobro testo za peko zarečenega kruha. Da ne bo sestavljal šibke vlade, sploh pa ne manjšinske. Na Planet tv je imel intervju in rekel, da ni Marjan Šarec. Hja…blagor mu, kaj naj rečem drugega. Potemtakem vsaj ne bo imel nobenih težav. Sem vesel zanj," se je obregnil ob Janeza Janšo.

O Logarju: Izgubljeni in ponovno najdeni sin bo odličen minister, saj bo njihov

Šarec v zapisu trdi, da bo v "novokomponirani vladi vsaj eden izmed ministrov predsednik stranke, ki osebno ni bil izvoljen v parlament," s čimer je ciljal na predsednika Demokratov Anžeta Logarja, za katerega se nakazuje, da bo vodil Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport.

"Bo zaradi tega deležen enakih očitkov?," se sprašuje Šarec. "Moj osebni rezultat leta 2022 v mojem okraju je več kot zadoščal za izvolitev, a stranka ni prišla v parlament. No, tukaj je pa stranka dobila 6 poslancev, a predsednika ni med njimi. Sicer je to razlika med glavobolom in zobobolom, a vseeno. Nihče iz stranke rumenega sonca na modrem nebu mu ne bo tega očital. Nasprotno, izgubljeni in ponovno najdeni sin bo odličen minister, saj bo njihov. Se prav zabavam, ko primerjam njegove izjave pred volitvami, češ da bo zgolj v vladi, ki bo imela oba pola in celo, da ga v vladi nekdanjega šefa in političnega očeta ne bo. Veliko grmenja, malo dežja, bi lahko rekli. Šel je stran, da bi bil lahko zraven," je orisal Šarec.

"Boj se tistega, ki nikoli ne vrže puške v koruzo"

Prepričan je, da bomo s takšno sestavo vlade "spet gledali remake* filma, ki smo ga že gledali." "Virtuoz omrežja X bo zmerno do pretežno vznemirjal, opozicija bo ropotala v DZ in bo vsak dan s strani civilne družbe in drugih levosredinskih "strokovnjakov" deležna kritik, da nič ne ukrene in da je nesposobna."

A z eno pomembno razliko, še meni Šarec. "Mandat se je šele začel, ni ga samo še pol. Trajalo bo in to za vsako ceno. Kajti boj se tistega, ki nikoli ne vrže puške v koruzo, ampak se oklepa oblasti do bridkega konca."

Za konec pa je dodal. "No ja, da ne bo kdo mislil, da iz mene veje kakšna zagrenjenost, ali celo užaljenost. Nikakor, saj sem ob številkah na volilno nedeljo to predvidel. Poznavajoč sistem pa tudi ne morem biti nikomur nevoščljiv."