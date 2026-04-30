vozovnice Slovenske železnice

Četrtek, 30. 4. 2026, 7.55

Novost na Slovenskih železnicah: preverjanje vozovnic že na peronu

Slovenske železnice | Foto STA

S 1. majem 2026 Slovenske železnice uvajajo spremembo, ki jo bodo potniki opazili že pred vstopom na vlak. Poleg dosedanjega preverjanja vozovnic na vlaku bodo sprevodniki vozovnice po novem pregledovali tudi na peronih oziroma pri vratih, še pred začetkom vožnje.

Nova praksa pomeni, da bo osebje na začetnih postajah vozovnice validiralo že ob prihodu potnikov na vlak. Sprevodniki bodo to izvajali z mobilnimi terminali na peronu ali neposredno pri vstopu.

Kljub novosti preverjanja na vlakih ne ukinjajo. Vozovnice bodo še naprej pregledovali tudi med vožnjo in na vmesnih postajah kot doslej.

Potniki naj bodo pripravljeni

Na železnicah potnike pozivajo, naj imajo vozovnico ob prihodu na peron že pripravljeno in sledijo navodilom osebja. Ključno pravilo ostaja: vozovnico je treba kupiti pred vstopom na vlak. Na voljo so različne možnosti nakupa: od spletne trgovine in mobilne aplikacije do kartomatov in klasičnih prodajnih mest.

Kot poudarjajo na Slovenskih železnicah, nov sistem ni namenjen le nadzoru, temveč tudi zbiranju podatkov o zasedenosti vlakov. Ti bodo omogočili boljše načrtovanje kapacitet, prilagajanje števila garnitur in posledično manj gneče.

