varnost pravosodje moški odprtje Dobrunje zapor

Torek, 5. 5. 2026, 7.31

Novi zapor v Dobrunjah še z uradnim odprtjem

Avtor:
Na. R.

Zapor v Dobrunjah | Vrednost investicije je okoli 86 milijonov evrov. | Foto STA

Foto: STA

Novi moški zapor v Dobrunjah bo ob 14. uri še uradno odprla ministrica za pravosodje, ki opravlja tekoče posle, Andreja Kokalj. Zapor bo lahko sprejel 388 oseb. Novi zapor še ne posluje s polno zmogljivostjo, so pa v njem že sprejeli prve zapornike na odprtem oddelku.

Z novim zaporom rešujejo dolgoletno prostorsko stisko slovenskega zaporskega sistema, predvsem pa dolgoletno prostorsko stisko moškega zapora na Povšetovi ulici v Ljubljani.

Novi zapor po dosegljivih podatkih še ne posluje s polno zmogljivostjo, so pa v njem že sprejeli prve zapornike na odprtem oddelku. Kdaj bodo preselili preostali del, zaradi varnostnih razlogov ne razkrivajo.

Temeljni kamen za zapor v Dobrunjah so postavili v letu 2022, gradnjo so zaključili lani. 

