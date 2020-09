Novi virus se bliskovito širi, potrdili že več kot pet milijonov okužb

V Indiji so do danes potrdili že več kot pet milijonov okužb z novim koronavirusom.

V Indiji so do danes potrdili že več kot pet milijonov okužb z novim koronavirusom, je danes sporočilo indijsko ministrstvo za zdravje. Zadnji milijon primerov so potrdili v samo enajstih dneh, kar je svetovni rekord v širjenju virusa.

Indija je s 5,02 milijona okuženih druga država na svetu, takoj za ZDA, kjer so do zdaj potrdili 6,59 milijona okužb. Država, ki ima sicer 1,3 milijarde prebivalcev, ima tudi najvišje dnevne stopnje rasti novih okužb, že nekaj dni se te številke gibljejo okoli 90 tisoč, poroča STA. Tudi danes so znova potrdili nekaj več kot 90 tisoč novih okužb, potrdili pa so tudi rekordnih 1.290 smrti zaradi covid-19.

Hitro širjenje okužb v tej azijski državi nakazuje tudi podatek, da je za prvi milijon okužb Indija potrebovala 167 dni. Za naslednjega le še 21 dni, kar je precej hitreje od ZDA in Brazilije, ki je tretja najbolj prizadeta država z novim koronavirusom. Indija je le 29 dni zatem že podvojila število okužb in postala tretja država, ki je presegla število štirih milijonov potrjenih okužb. V začetku meseca je nato prehitela Brazilijo, poroča STA.

Strokovnjaki opozarjajo: Virusa je v populaciji še veliko več

Strokovnjaki pa opozarjajo, da je število potrjenih okužb dejansko le vrh ledene gore, saj je število testiranj v državi relativno nizko in je v populaciji virusa še veliko več. Indija sicer opravi približno milijon testiranj na dan. Po ocenah indijskega centra za zdravstvene raziskave, glavne agencije v državi za nadzor nad pandemijo, je raziskava prisotnosti protiteles v populaciji pokazala, da so imeli že maja okoli 6,5 milijona okuženih. Največ zlasti v megametropolah New Delhi in Mumbaj, kjer je gostota prebivalstva zelo velika.

Enako naj bi bile podcenjene številke o smrtih. Uradno so do zdaj potrdili 82.066 smrti zaradi covid-19, kar je manj kot polovica števila, ki so ga potrdili v ZDA. Vendar pa v Indiji niti v normalnih časih pogosto ne ugotavljajo pravega vzroka smrti, kaj šele med pandemijo, še opozarjajo strokovnjaki.