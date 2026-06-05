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Avtorji:
Sa. B., STA

Petek,
5. 6. 2026,
13.08

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vlada Andrej Šircelj Klemen Boštjančič ministrstvo za finance primopredaja poslov

Petek, 5. 6. 2026, 13.08

1 ura, 5 minut

Novi minister za finance Šircelj za razbremenitev dela in prilagoditev davčnega sistema

Avtorji:
Sa. B., STA

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Zaprisega ministrov nove vlade Republike slovenije. Vlada. Ministrstvo za finance: Andrej Šircelj | Šircelj se je ob prevzemu mandata zavzel za zagotavljanje stabilnih, vzdržnih in predvidljivih javnih financ oz. za makroekonomsko stabilnost ob doslednem upoštevanju fiskalnih pravil EU. | Foto Bojan Puhek

Šircelj se je ob prevzemu mandata zavzel za zagotavljanje stabilnih, vzdržnih in predvidljivih javnih financ oz. za makroekonomsko stabilnost ob doslednem upoštevanju fiskalnih pravil EU.

Foto: Bojan Puhek

Novi minister za finance Andrej Šircelj je danes prevzel posle od predhodnika Klemna Boštjančiča. Šircelj je med načrti izpostavil razbremenitev dela in prilagoditev davčnega sistema, tako da bo ta predvidljiv, in da bo državo postopno, ob upoštevanju fiskalnih pravil, vodil proti čim večji konkurenčnosti, so sporočili iz ministrstva.

Boštjančič je spomnil, da so mandat zaznamovale nenehne krizne razmere, povezane z mednarodnimi razmerami, energetsko krizo in poplavami avgusta 2023, največjo naravno nesrečo v zgodovini Slovenije. "Kljub temu nam je uspelo ohraniti stabilnost in normalno delovanje države ter izboljšati bonitetne ocene. Postavili smo tudi odlične temelje razvoju kapitalskega trga in finančnega opismenjevanja," so Boštjančičeve besede povzeli v ministrstvu.

Za stabilne, vzdržne in predvidljive javne finance

Šircelj se je ob prevzemu mandata zavzel za zagotavljanje stabilnih, vzdržnih in predvidljivih javnih financ oz. za makroekonomsko stabilnost ob doslednem upoštevanju fiskalnih pravil EU. Med načrti je izpostavil razbremenitev dela in prilagoditev davčnega sistema, spodbujati želi tudi kapitalski trg, raziskave in razvoj, digitalizacijo, inovacije, podjetnost in zasebne investicije, so navedli.

Novi-stari minister, ki je resor že vodil med letoma 2020 in 2022, se je na zaslišanju pred pristojnim odborom DZ za finance zavzel za davčno razbremenitev dela, obvladovanje primanjkljaja ter spodbujanje produktivnosti in investicij, predvsem z zasebnim kapitalom. Da se bo javne finance spravilo v začrtane okvire, je napovedal pripravo rebalansa letošnjega proračuna.

V današnjem podkastu za Finance pojasnil, da bo tempo zniževanja davkov odvisen od javnofinančnega položaja, primanjkljaja in dolga. Opozoril je na rast izdatkov za plače v javnem sektorju, po njegovem bo treba razmišljati o bolj diferenciranem plačnem sistemu. Veliko prostora za prihranke vidi pri javnem naročanju, glede javnih stanovanj je omenil možnost subvencije za posojila.

Tako v podkastu za Finance kot za portal Info360 je povedal, da je davek na dodano vrednost (DDV) eden od davkov, pri katerem ni izključena možnost zvišanja. "Tudi v koalicijski pogodbi se dopušča možnost, da če se zniža en davek, denimo povečanje splošne dohodninske olajšave, se lahko nek drugi zviša," je obrazložil za Info360.

Širclja v zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije najbolj moti predviden ukrep zoper energetsko krizo, in sicer nižji DDV za osnovna živila. Ukrep po njegovem ne loči med bogatimi in revnimi in bo vplival le na trgovino, ki bo imela večje dobičke, je med drugim povedal na zaslišanju pred odborom DZ. "Davke bomo napovedali vnaprej, tako da bo sistem predvidljiv in da bo šel proti čim večji konkurenčnosti," je zagotovil.

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