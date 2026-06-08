Nova vlada odblokirala vse, ki jih je prejšnja vlada blokirala

Novi v. d. direktorja Urada vlade za komuniciranje (UKOM) Sebastjan Jeretič je sporočil, da so na družbenih omrežjih odblokirali vse uporabnike, ki so jih vladni profili v preteklem mandatu blokirali. Pri tem je poudaril, da to ne pomeni strinjanja z njihovim stilom komunikacije, za to potezo pa so se odločili, ker gre za profile države, ki mora biti odprta do svojih državljanov.

"Danes smo odblokirali tiste, ki so jih vladni profili v preteklem mandatu blokirali," je v posnetku, ki je bil objavljen na vladnih profilih, uvodoma sporočil Jeretič ter dodal, da bi rad izpostavil dve zadevi. "Prva stvar je, da to ne pomeni strinjanja s stilom komunikacije, ki je mogoče včasih sprovocirala blokado," je pojasnil in vse uporabnike družbenih omrežij pozval k spoštljivi, korektni in razumni kulturi dialoga.

V nadaljevanju je pojasnil še, zakaj so se odločili za to potezo: "Ker so to profili države, ki mora biti odprta do državljanov in včasih tolerirati tudi kakšno preveč nesramno besedo. V končni fazi so to vaši profili. Mi smo tukaj za vas in zato v tem mandatu ne bomo blokirali nikogar." Bodo pa, če bodo tako presodili, prijavili kakšno objavo, če bo ta na meji sprejemljivega. "Še enkrat prosim, da skušamo skupaj zgraditi kulturo komuniciranja, ki nam bo vsem v ponos," je zaključil.

⚠️VD direktorja UKOM Sebastjan Jeretič: Danes smo odblokirali vse uporabnike, ki so bili v preteklem obdobju blokirani na vladnih profilih.



Uradni profili države morajo biti odprti za državljane in njihov glas - tudi takrat, ko je kritičen.



🗣️Verjamemo, da je odprt dialog… pic.twitter.com/kdLjXblIj5 — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) June 8, 2026

Sebastjan Jeretič je sicer izkušen strokovnjak za komuniciranje in politični komentator. Da je bil imenovan za v. d. direktorja Ukoma, je za STA potrdil konec prejšnjega tedna. Vodenje Ukoma je sprva prevzel kot vršilec dolžnosti, saj mora vlada za mesto direktorja formalno izpeljati javni razpis.