Dars bo novo prometno ureditev na odseku štajerske avtoceste Domžale–Zadobrova, kjer potekata prenova in preureditev v šestpasovnico, predvidoma vzpostavil po 27. aprilu, teden dni pozneje od prvotnih načrtov. Smerno cestišče proti Ljubljani bo s tem v celoti zaprto, promet bo potekal dvosmerno po cestišču v smeri Maribora.

Vzpostavljanje nove prometne ureditve je steklo 11. in 12. aprila, od tedaj pa so vsakodnevni zastoji na tem območju še daljši kot običajno, prometne razmere pa še bolj zaostrene.

Popolna zapora proti Ljubljani

V Darsu so sprva napovedovali, da bo nov režim vzpostavljen 20. aprila. Zdaj bodo to, kot piše na spletni strani Prometno informacijskega centra za državne ceste, storili s približno enotedensko zamudo, ko pa bo nova prometna ureditev veljala, bo smerno vozišče proti Ljubljani v celoti zaprto za promet.

Izjema bo na odseku med priključkoma Šentjakob in razcepom Zadobrova, kjer bo zaradi zagotavljanja večje pretočnosti dodaten vozni pas v smeri Zadobrove sprva urejen tudi ob gradbišču na smernem vozišču proti Ljubljani.

Promet bo medtem potekal po smernem vozišču proti Mariboru, kjer bo vzpostavljena ureditev v obliki dveh zoženih prometnih pasov v vsako smer.

Kasneje predvidene tudi zapore priključkov Sneberje in Šentjakob

V prvem obdobju, to je do julija, je predvidena tudi zapora priključka Sneberje v smeri Ljubljane (tako izvoz z avtoceste kot uvoz nanjo), obvoz pa bo urejen prek priključka Šentjakob.

V obdobju med julijem in oktobrom je nato predvidena še zapora priključka Šentjakob v smeri Ljubljane (tako izvoz z avtoceste kot uvoz nanjo), obvoz pa bo urejen prek priključka Sneberje.

Dela bodo v letošnji gradbeni sezoni potekala predvidoma do konca oktobra. V zimskem času bo sledila prekinitev del, promet pa bo v tem obdobju ponovno urejen po obeh smernih voziščih z dvema prometnima pasovoma v vsako smer.

Po zimski prekinitvi se bodo dela nadaljevala v letu 2027 z rekonstrukcijo vozišča na sosednjem smernem vozišču proti Mariboru, ki bo v času del zaprto za ves promet. Prometna ureditev bo podobna kot v letošnji gradbeni sezoni. Promet bo preusmerjen na obnovljeno in razširjeno polovico avtoceste, kar bo omogočilo vzpostavitev širših začasnih prometnih pasov in večjo pretočnost prometa.