Nova policijska akcija: nad Ljubljano kroži policijski helikopter #foto

Ljubljanske policiste so nekaj po 13. uri obvestili o kaznivem dejanju zoper premoženje na območju Most. Na kraj so napotili več policijskih patrulj, ki iščejo storilce, v zraku je tudi policijski helikopter, so sporočili s PU Ljubljana. Po informacijah portala 24ur.com so v nakupovalnem središču BTC okradli vozilo za prevoz denarja.

Policisti in kriminalisti na kraju opravljajo ogled in zbirajo obvestila. Po naših informacijah je za promet zaprta Hrvaška ulica, tam je tudi večje število policistov.

V primeru, da je kdorkoli videl dogajanje oziroma ima o dogodku kakršnekoli informacije, policija poziva, naj to sporoči na interventno številko 113.