Nova nesreča na primorski avtocesti: tudi tokrat pri Postojni

Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pred priključkom Postojna proti Kopru, poroča prometnoinformacijski center. Nastaja zastoj, zamuda je približno 30-minutna.

Na primorski avtocesti je sicer zastoj pred Postojno v obe smeri.

Tri nesreče v dveh dneh, od tega dve hudi

V ponedeljek je bila primorska avtocesta zaradi hude prometne nesreče, ki se je zgodila v zgodnjih jutranjih urah, med izvozom Postojna in Razdrto več ur zaprta v obe smeri. Prevrnil se je tovornjak, udeležen pa je bil tudi avtobus z ukrajinsko registracijo. Posledice nesreče so odstranjevali skoraj do 16. ure. Istega dne okoli 13. ure se je nesreča zgodila tudi na primorski avtocesti med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani. Zaprt je bil vozni pas.

V nedeljo pa se je huda nesreča zgodila na primorski avtocesti med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani. Avtocesta je bila v obe smeri zaprta več ur. V nesreči so bila udeležena tri vozila slovenskih registrskih oznak. Poškodovanih je bilo osem oseb, od tega tri huje. Eno osebo so morali zaradi težjih poškodb s helikopterjem prepeljati na zdravljenje v UKC Ljubljana.