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Avtorji:
Sa. B., STA

Ponedeljek,
15. 6. 2026,
15.22

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Natisni članek
ZDA Slovenija ameriško veleposlaništvo veleposlanica Asel K. Roberts

Ponedeljek, 15. 6. 2026, 15.22

1 ura, 29 minut

Nova ameriška veleposlanica v Sloveniji prevzela položaj #video

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Asel K. Roberts, Nataša Pirc Musar | Ameriški senat je poklicno diplomatko Asel K. Roberts na položaj veleposlanice ZDA v Sloveniji potrdil 19. maja, potem ko je marca s pozitivno oceno prestala zaslišanje v senatnem odboru. | Foto STA

Ameriški senat je poklicno diplomatko Asel K. Roberts na položaj veleposlanice ZDA v Sloveniji potrdil 19. maja, potem ko je marca s pozitivno oceno prestala zaslišanje v senatnem odboru.

Foto: STA

Nova ameriška veleposlanica v Sloveniji Asel K. Roberts je danes predala poverilna pisma predsednici republike Nataši Pirc Musar in s tem uradno nastopila položaj. Ob prihodu v Slovenijo v četrtek je v izjavi za medije napovedala krepitev vezi med ZDA in Slovenijo.

Na posnetku ob prihodu v Slovenijo, ki ga je objavilo veleposlaništvo, je nova veleposlanica govorila v slovenščini, ki se je, kot je dejala, uči od marca.

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Roberts, ki jo je predsednik Donald Trump za položaj izbral februarja letos, bo z učenjem slovenščine nadaljevala tudi v prihodnje, saj stremi k neposrednemu stiku z ljudmi in odkrivanju kulture, jezika in običajev Slovenije. Dejala je še, da položaj prevzema v pomembnem času za partnerstvo med državama. Slovenijo je označila za zaupanja vredno prijateljico in močno partnerico ZDA.

Slovenijo si želi spoznati iz prve roke

Nova ameriška veleposlanica v Sloveniji | Foto: STA Nova ameriška veleposlanica v Sloveniji Foto: STA Dan zatem se je nova veleposlanica ZDA srečala z osebjem veleposlaništva. Izrazila je željo, da bi Slovenijo spoznala iz prve roke – od čudovitih gorskih poti do priljubljenih kulinaričnih tradicij, kot sta potica in kremšnita, je veleposlaništvo še sporočilo na omrežju X.

Ameriški senat je poklicno diplomatko Asel K. Roberts na položaj veleposlanice ZDA v Sloveniji potrdil 19. maja, potem ko je marca s pozitivno oceno prestala zaslišanje v senatnem odboru.

Na zaslišanju je napovedala spodbujanje gospodarskega sodelovanja med državama in dodala, da si bo prizadevala za to, da bo Slovenija ostala ključni del odvračanja in obrambe evroatlantskega območja. Slovenijo je označila za pomembno zaveznico v Natu, prijateljico in partnerico ZDA ter dejala, da državi delita interese, demokratične vrednote, gospodarske vezi in sodelujeta na področju obrambe.

Roberts, ki je po rodu iz Kazahstana, je več kot 20 let delala v ameriškem State Departmentu oziroma oddelku za protokol. V času prejšnje vlade je bila tudi vršilka dolžnosti vodje ameriškega protokola. Diplomirala je na Edmund Walsh School of Foreign Service Univerze Georgetown iz mednarodnega prava in mednarodnih organizacij. Govori rusko, kazahstansko in japonsko, piše na spletni strani State Departmenta.

Nazadnje je bila ameriška veleposlanica v Ljubljani Jamie L. Harpootlian, ki je bila na položaju med letoma 2021 in 2024.

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