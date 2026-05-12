Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Torek,
12. 5. 2026,
13.12

Osveženo pred

45 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,61

Natisni članek

Natisni članek
Državni zbor Vesna Levica Zoran Stevanović

Torek, 12. 5. 2026, 13.12

45 minut

Nov razrez delovnih teles DZ: Stevanović več mest dodelil Levici in Vesni

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,61
Zoran Stevanović | Predsednik DZ Zoran Stevanović | Foto STA

Predsednik DZ Zoran Stevanović

Foto: STA

Predsednik DZ Zoran Stevanović je kolegiju predsednika DZ v obravnavo poslal nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih DZ. Z njim bi poslancem Levice in Vesne dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa bi tudi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto.

Poslovnik DZ določa, da se vsaki poslanski skupini praviloma zagotovi vsaj eno mesto v vsakem delovnem telesu, je v predlaganem sklepu pojasnil Stevanović.

Sklep bo začel veljati, če ga bodo z večino potrdili vodje poslanskih skupin 

Kot predsednik DZ zato predlaga, da se ob upoštevanju dopisa poslanske skupine Levice in Vesne tej poslanski skupini dodeli mesto v odboru DZ za okolje in prostor, odboru DZ za zdravje ter odboru DZ za izobraževanje, mladino in znanost. S tem bi ji omogočili sodelovanje v teh delovnih telesih.

Ob upoštevanju poslovniške zahteve po lihosti števila članstva v delovnih telesih in obveznosti, da se v posameznem delovnem telesu upošteva razmerje med poslanci vladajoče koalicije in poslanci opozicije, pa predlaga, da se v teh delovnih telesih poveča število mest tudi koalicijski poslanski skupini. Tako bi se v navedenih odborih po eno dodatno mesto dodelilo tudi SDS.

Predlagani sklep bo začel veljati, ko in če ga bodo z večino potrdili vodje poslanskih skupin na sredinem kolegiju predsednika DZ.

DZ delovna telesa ustanovil na ponedeljkovi izredni seji 

DZ je delovna telesa sicer ustanovil na ponedeljkovi izredni seji, nato pa imenoval tudi njihove predsednike in podpredsednike. Pred tem je na zahtevo Svobode, SD, Levice in Vesne odločal tudi o na kolegiju določenem razrezu mest v odborih.

S tem se namreč omenjene poslanske skupine niso strinjale. V Svobodi menijo, da bi jim glede na volilni rezultat moralo pripasti več predsedniških mest, v Levici pa so bili nezadovoljni, ker niso dobili mest v želenih odborih. Opozorili so tudi, da se po poslovniku DZ vsaki poslanski skupini praviloma zagotovi vsaj eno mesto v vsakem delovnem telesu.

Še pred glasovanjem o odločitvi kolegija je Stevanović napovedal, da bo kolegiju posredoval predlog sprememb za dodatna mesta za poslansko skupino Levice in Vesne, ki je nato že sprejeto odločitev kolegija podprla. Svoboda je bila vzdržana.

Vodja poslanske skupine Levica in Vesna Luka Mesec je v izjavi za medije dejal, da ima zagotovilo Stevanovića, da bodo razrez teh treh delovnih teles na sredinem kolegiju določili ponovno. Mesec računa, da ga bodo potrdili, sicer pa se bodo poslužili drugih pravnih sredstev, je napovedal. Konsenz z ostalimi strankami pa "po besedah predsednika Stevanovića je", pravi Mesec.

Zoran Stevanović
Novice Končni razrez mest v delovnih telesih DZ bo verjetno znan v petek
kolegij predsednika DZ, Zoran Stevanović
Novice Huda kri v DZ: spor zaradi razdelitve mest v delovnih telesih
Zoran Stevanović
Novice Zoran Stevanović in stranka Levica sta našla skupno točko
Alenka Bratušek
Novice Bratušek bo vodila komisijo za nadzor javnih financ, Sluga na čelo Knovsa
Državni zbor Vesna Levica Zoran Stevanović
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.