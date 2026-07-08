Nočna policijska akcija: voznika lovili od Maribora pa vse do Kopra

Po tem, ko so policisti v ponedeljek v večernih urah obvestili, da 37-letni moški na območju mariborske policijske uprave doma povzroča težave in je agresiven, se je na cestah zgodila prava drama. Moški se je pod vplivom alkohola od doma odpeljal z osebnim avtomobilom, policisti pa so vozilo izsledili in ga večkrat poskušali ustaviti. Lovili so ga vse od Dramelj do Kopra, kjer so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga vklenili.

Prvič so policisti vozilo izsledili in ga poskušali ustaviti ob 21.21 pri Dramljah. Po navedbah koprske policijske uprave je voznik sprva ustavil na odstavnem pasu, nato pa sunkovito pospešil in vožnjo nadaljeval po avtocesti. Vozil je z zelo različnimi hitrostmi, od približno 60 do 220 kilometrov na uro.

Zapeljal čez stinger, vendar se ni ustavil

Policisti so mu ves čas sledili in ga večkrat poskušali zaustaviti z uporabo svetlobnih in zvočnih znakov vozil. Med postopkom je bilo večkrat pripravljeno tudi sredstvo za prisilno ustavljanje motornih vozil (stinger), vendar ga zaradi varnostnih razlogov niso uporabili do izvoza Bertoki. Tam je voznik čez postavljen stinger zapeljal in predrl pnevmatike, vendar je vožnjo kljub temu nadaljeval. Vozilo se je dokončno ustavilo ob 23.01 na bencinskem servisu Bonifika v Kopru.

Ob ustavitvi se je voznik policistom aktivno upiral, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga vklenili. Pred tem je z vzvratno vožnjo trčil v policijsko vozilo. V postopku je odklonil preizkus alkoholiziranosti, hitri test za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog in strokovni pregled.

Policisti so mu odredili pridržanje, preiskovalna sodnica pa je odredila izvedbo strokovnega pregleda. Policisti in kriminalisti nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin dogodka. Obravnavajo sum storitve kaznivih dejanj nevarne vožnje v cestnem prometu in preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.