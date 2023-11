Današnja noč je ob prehodu vremenske fronte minila dokaj mirno, se je pa med 5. in 6. uro zjutraj razbesnelo neurje nad Gorenjsko. Gasilci zaradi poplav ob vodotokih in poplav meteorne vode med drugim posredujejo na Bledu, Kranju, Radovljici, Žirovnici in Kamniku. Na Idrijsko-Cerkljanskem plaz ogroža hišo. Na območju Postojne je veter podrl več dreves. Poplavlja morje.

V Piranu je bila nekaj pred pol drugo uro zjutraj, v Izoli pa pol ure pozneje zaradi povišanega plimovanja morja sprožena sirena javnega alarmiranja z opozorilom na nevarnost. Morje je namreč začelo poplavljati nižje dele obale. Sireno so v Piranu znova sprožili ob 6. uri zjutraj.

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje je noč minila dokaj mirno, dogajanje pa se je začelo stopnjevati zjutraj, ko se je predvsem nad Gorenjsko razbesnelo neurje. Gasilci zaradi zalitih hiš posredujejo na Bledu, v Kranju, Radovljici, Žirovnici in Kamniku.

Na Idrijsko-Cerkljanskem plaz ogroža hišo



V naselju Jazne v občini Cerkno se je sprožil plaz nad stanovanjskim objektom. Posredujejo gasilci prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Plužnje, ki dodatno pokrivajo robove plazišča. Na terenu je 13 gasilcev, so navedli besede poveljnika civilne zaščite občine Cerkno Stanka Močnika.

V naselju Rečica ob Savinji je močno narasla reka Savinja, zaradi česar je bila sprožena sirena, ki opozarja na nevarnost poplav.

Na Primorskem je ponoči pihala burja. V naselju Truške v občini Koper so gasilci ponoči s cestišča odstranili podrto drevo. Nekaj podrtih dreves so zjutraj zabeležili tudi na območju Postojne.

V Cerknem se je sprožil plaz, ki ogroža stanovanjsko hišo, drugih plazov pa po podatkih uprave za zaščito in reševanje za zdaj ni bilo.

Po poročanju Radia Slovenija je sinoči kritično mejo dosegla voda v presihajočem jezeru Ledina in poplavila več objektov ter cesto Rateče–Planica. Civilna zaščita je zato odredila izkop kanala, po katerem je voda začela počasi odtekati.

Na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina velja prepoved vožnje za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton (prva stopnja). Zaradi poplav in zemeljskih plazov je še vedno zaprtih nekaj cest.

Slovenijo je namreč ponoči zajela še ena, a manj intenzivna vremenska fronta z močnejšimi nalivi in sunki vetra. Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi močnega vetra izdala oranžno opozorilo za jugozahod države, zaradi obilnih padavin pa za severozahod države. Možno je poplavljanje hudourniških vodotokov.

Do 8. ure bo morje še lahko poplavljalo nižje dele obale v višini okoli 40 centimetrov. Sunki južnega vetra na Primorskem bodo lahko presegli hitrost 70 kilometrov na uro, so še napovedali na agenciji za okolje. Foto: STA

Ob prehodu vremenske fronte bo vetrovno tudi drugod, pojavljali se bodo nalivi. Največ padavin naj bi do dopoldneva padlo v južnem predgorju Julijcev, predvidoma od 50 do sto litrov na kvadratni meter, zato je Arso za del države izdal oranžno opozorilo.

Padavine in nevihte bodo do sredine dneva ponehale. Popoldne se bo delno razjasnilo, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na severozahodu okoli 11 stopinj Celzija.

Začetek delovnega tedna naj bi bil vremensko mirnejši.