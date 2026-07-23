NLB z zavezami za več kot 30 odstotkov delnic Addika

K sprejemu ponudbe NLB za prevzem Addiko Bank so se do srede zavezali delničarji, ki imajo v lasti več kot 30 odstotkov banke, so sporočili iz NLB. Delničarji, ki so napovedali sprejem konkurenčne ponudbe avstrijskega Raiffeisna, imajo medtem do danes do 17. ure čas, da si premislijo.

Kot so objavili v največji slovenski banki, podpora njihovi prevzemni ponudbi prihaja primarno iz vrst mednarodnih finančnih vlagateljev, kot so Brandes Investment Partners, Evropska banka za obnovo in razvoj ter družba Wellington Management, ter več fizičnih oseb, ki so po navedbah NLB prepoznali bistveno ugodnejše pogoje njihove ponudbe od konkurenčne ponudbe avstrijske bančne skupine Raiffeisen Bank International (RBI), ter "pregledno, jasno in v celoti izvedljivo strukturo transakcije".

V NLB pričakujejo, da bodo v nadaljevanju njihovo ponudbo sprejeli še drugi vlagatelji.

NLB za delnico Addiko Bank ponuja 37 evrov

NLB za delnico Addiko Bank v okviru dvakrat zvišane ponudbe ponuja 37 evrov, zmanjšano za morebitna prihodnja izplačila dividend. To predstavlja 39,6-odstotno premijo glede na konkurenčno ponudbo RBI, ki za delnico ponuja 26,50 evra. Prag uspešnosti ponudbe je NLB vmes znižala s 75 odstotkov na 50 odstotkov in eno delnico, medtem ko je prag uspešnosti ponudbe RBI pri 55 odstotkih.

RBI je do ponedeljka prejela izjave o sprejemu ponudb za 10.703.509 delnic, kar predstavlja 55,5 odstotka delnic Addiko, ki so predmet ponudbe. S tem je dosegala prag uspešnosti ponudbe.

Foto: STA

Delničarji Addiko Bank lahko svojo izjavo prekličejo do 17. ure

Delničarji Addiko Bank, ki so že sprejeli ponudbo RBI, lahko svojo izjavo o sprejemu prekličejo do danes do 17. ure in svoje delnice ponudijo v okviru ponudbe NLB. Največja slovenska banka je danes vse delničarje Addika znova pozvala, naj natančno proučijo svoje možnosti in ravnajo v skladu s svojimi najboljšimi finančnimi interesi.

V NLB so danes poudarili, da lahko prevzemni prag dosežejo le, če si premisli in njihovo ponudbo sprejme pomemben del lastnikov okoli 25 odstotkov delnic, ki nimajo dogovorov s srbsko družbo Alta Group. Ta ima v lasti 9,63 odstotka Addiko Bank, a z nakupnimi opcijami za druge delnice se njen vpliv razširi na 29,59 odstotka. Vse te delnice so del kapitala, ki ga je v svojih objavah vključila RBI, NLB pa Alto Group vabi, da si premisli.

V primeru uspeha RBI pomeni za več kot 200 milijonov manjša izplačila

Med večjimi lastniki Addiko Bank, katere delnice kotirajo na dunajski borzi, so poleg že omenjenih še družbe S-Quad Handels- und Beteiligungs (9,99 odstotka), Gorenjska Banka, Alk Banka (9,69 odstotka), Dr. Jelitzka + Partner Gesellschaft für Immobilienberatung und -verwertung (6,88 odstotka) in WINEGG Realitäten (6,73 odstotka).

V NLB so opozorili, da v primeru uspeha RBI v boju za Addiko to pomeni za več kot 200 milijonov evrov manjša izplačila vsem delničarjem Addika oz. 90 milijonov evrov tistim, ki še niso napovedali sprejem ponudbe RBI.

Foto: Ana Kovač

NLB želi prek prevzete banke razširiti svojo prisotnost v regiji

NLB in RBI se za Addiko Bank, ki je nastala iz propadle Hypo Alpe Adria Bank in deluje v regiji nekdanje Jugoslavije, potegujeta predvsem zato, ker bi RBI z njenim prevzemom med drugim znova vstopila na slovenski trg, s katerega se je pred leti umaknila, NLB pa želi prek prevzete banke še razširiti svojo prisotnost v regiji in predvsem vstopiti na hrvaški trg bančnih storitev.

Prav s Hrvaško povezan dvom o izvedljivosti prevzema, ki bi ga izvedla NLB, naj bi bil med razlogi, zakaj do delničarji, ki imajo v lasti več kapitala, do zdaj sprejeli ponudbo RBI. Dostop na bančni trg na Hrvaškem je bil namreč NLB do zdaj onemogočen zaradi spora Slovenije in Hrvaške po razpadu skupne države Jugoslavije in nerešenega vprašanja glede dolga hrvaške podružnice Ljubljanske banke do hrvaških varčevalcev.

V NLB so danes poudarili, da so ti strahovi neutemeljeni, saj da bo končno besedo o odobritvi transakcije imela Evropska centralna banka, pristojni hrvaški regulator pa bo podal le mnenje.