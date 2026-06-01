NLB napovedala zvišanje ponudbe za odkup delnic Addiko Bank

NLB je danes napovedala zvišanje ponudbe za odkup delnic Addiko Bank za 4,50 evra na 33,50 evra, zmanjšano za morebitna prihodnja izplačila dividend. Kot so danes sporočili iz banke, bo ta cena bistveno višja od tiste v konkurenčni ponudbi, hkrati pa bo delničarjem Addika zagotovila jasno informacijo o višini izplačila in zanesljivost izplačila.

Zvišana ponudbena cena delnice bo predstavljala zelo privlačno vrednost za delničarje Addika v primerjavi z drugimi kazalniki, so prepričani v NLB.

Po njihovih besedah gre za 30-odstotni pribitek v primerjavi s tehtanim povprečjem borzne cene delnice zadnjih šestih mesecev v višini 25,78 evra z zaključnim tečajem delnice 29. maja. Predstavlja tudi 26,4-odstotni pribitek v primerjavi z zaključnim tečajem delnice 29. maja in 26,4-odstotni pribitek v primerjavi s ceno, ponujeno v prevzemni ponudbi avstrijske Raiffeisen Bank International (RBI), objavljeni 14. maja.

"Struktura cene v ponudbi NLB je preprosta in jo je mogoče v celoti ovrednotiti, saj ne vključuje nobenih pogojnih plačil, ki morda ne bi bila izplačana. V primerjavi s konkurenčno ponudbo je NLB že doslej ponujala privlačnejšo ceno, kar je nenazadnje prepoznala tudi uprava Addika. Po napovedanem zvišanju cene bo ponudba NLB še privlačnejša," je dejal predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.

Na podlagi vseh aktivnosti in razprav s pristojnimi nadzornimi organi v zadnjih več kot dveh letih skupina NLB po njegovih besedah pričakuje, da bo pravočasno pridobila vsa potrebna regulatorna dovoljenja, vključno tisto Evropske centralne banke, ki bo vse okoliščine presojala nepristransko.

"Ob tem velika večina delničarjev Addika še ni izrazila svojih namer glede prodaje delnic. Vsak od njih bo moral ponudbo NLB oceniti samostojno in neodvisno ter sprejeti lastno odločitev. Še naprej smo prepričani, da naša ponudba jasno odraža dolgoročno vrednost in perspektivo Addika," je dodal.

V NLB po lastnih navedbah razumejo, da je srbska družba Alta Pay javno napovedala svojo namero, da bo svoj 9,63-odstotni delež v Addiku ponudila v prodajo RBI. Vendar to ne predstavlja trdne zaveze, niti ni podana formalna izjava, da bo sprejela ponudbo avstrijske bančne skupine, so zapisali.

Kljub višji ponudbi NLB so podprli RBI

Uprava in nadzorni svet Addiko Bank s sedežem na Dunaju sta medtem minulo sredo podprla prevzemno ponudbo RBI, četudi je prevzemna ponudba NLB višja. Kot so pojasnili v Addiku, svojim delničarjem ne bodo niti priporočili niti jih odvračali od prodaje delnic NLB.

Ponudba NLB se jim zdi s finančnega vidika privlačna, a pri njej pogrešajo zaveze o podpori večjih vlagateljev. Navedli so tudi, da se največja slovenska banka na Hrvaškem sooča z regulatornimi ovirami v zvezi z odobritvijo v tej državi.

Uprava dvomi, da bo NLB, ki je Addiko Bank neuspešno poskusila prevzeti že pred dvema letoma, dosegla zastavljeni prevzemni prag, medtem ko za RBI ocenjuje, da ji bo to uspelo.

Raiffeisen za delnico Addika s sedežem na Dunaju ponuja 26,50 evra z vključeno dividendo. Obe banki želita pridobiti vsaj 75 odstotkov delnic Addiko Bank, pri čemer sta prevzemni prag pripravljeni znižati tudi na 50 odstotkov, njuni ponudbi pa veljata do 22. julija.

Addiko Bank, katere delnice kotirajo na dunajski borzi, je nastala iz vzhodnoevropskega dela nekdanje banke Hypo Alpe Adria. Specializirana je za poslovanje s prebivalstvom in malim gospodarstvom.