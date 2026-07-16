Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) opozarjajo na izrazit porast primerov lymske borelioze. Junija so zabeležili kar 1.311 prijav te bolezni, medtem ko so jih v enakem obdobju lani evidentirali 820.

Zaradi povečane aktivnosti klopov in pogostejšega zadrževanja ljudi v naravi strokovnjaki pozivajo k doslednemu izvajanju zaščitnih ukrepov. "Letos beležimo veliko primerov lymske borelioze," so zapisali na NIJZ in ob tem poudarili, da je preprečevanje okužbe ključnega pomena, saj cepiva proti lymski boreliozi ni.

Kako se zaščititi pred klopi?

NIJZ svetuje, da se ob odhodu v naravo oblečemo v svetla oblačila, ki pokrivajo čim večji del telesa, saj na njih klope lažje opazimo. Priporočajo tudi uporabo repelentov.

Po vrnitvi iz gozda, s travnikov ali drugih zelenih površin je pomembno, da temeljito pregledamo celotno telo. Posebno pozornost je treba nameniti poraščenim delom telesa, kožnim gubam, ušesom, pazduham in dimljam.

Klopa odstranite čim prej in pravilno

Če na koži opazimo prisesanega klopa, ga je treba odstraniti čim prej. Strokovnjaki priporočajo uporabo koničaste pincete, s katero klopa primemo čim bližje koži in ga z enakomernim gibom izvlečemo naravnost navzgor.

Pri tem opozarjajo, da pincete ne smemo vrteti levo ali desno. Prav tako za odstranjevanje klopov ne smemo uporabljati olja, krem, petroleja ali drugih mazil.

Lymska borelioza je najpogostejša bolezen, ki jo v Sloveniji prenašajo klopi. Povzroča jo bakterija, zgodnje prepoznavanje simptomov pa je pomembno za uspešno zdravljenje. Med najznačilnejšimi znaki je rdečina na mestu ugriza, ki se postopoma širi.



NIJZ ob tem še opozarja, da cepivo proti lymski boreliozi ne obstaja. Na voljo pa je cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu, še eni bolezni, ki jo prenašajo klopi.