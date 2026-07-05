Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) opozarja, da energijske pijače niso nedolžen izdelek za osvežitev, "ampak izdelek z visoko vsebnostjo kofeina in drugih stimulativnih snovi, ki lahko vplivajo na zdravje mladih". Okoli njihovega uživanja pa se je ustvarilo tudi veliko napačnih predstav, so opozorili v objavi na svoji spletni strani.

Energijske pijače so postale del vsakdana številnih mladostnikov. Ob tem se je razvilo tudi veliko napačnih predstav in mitov, ocenjujejo na NIJZ.

Med mladimi športniki je najpogostejši mit ta, da so energijske pijače športni napitki. Na NIJZ navajajo, da energijske pijače niso namenjene hidraciji, ampak lahko zaradi kofeina celo povečajo dehidracijo in dodatno obremenijo srce. "Pravi športni napitki telesu vračajo tekočino in elektrolite," so zapisali na inštitutu.

Mladostniki prav tako napačno mislijo, da so energijske pijače brez sladkorja manj škodljive. "Tudi energijske pijače brez sladkorja vsebujejo velike količine kofeina in drugih stimulativnih snovi. Pri mladih lahko povzročijo nemir, razbijanje srca, težave s spanjem in koncentracijo," so jasni na inštitutu.

Uporaba med učenjem, da se poveča občutek budnosti

Veliko mladostnikov po energijskih pijačah posega med učenjem, saj lahko za kratek čas povečajo občutek budnosti. Vendar pa učinek hitro mine, opozarjajo na NIJZ. Pogosto sledijo padec energije, slabša koncentracija in utrujenost. Opozarjajo, da pomanjkanja spanja ni mogoče nadomestiti s kofeinom.

Problematično je tudi mnenje, da mlad organizem energijske pijače brez težav prenese. Na inštitutu pa so zapisali, da so otroci in mladostniki na kofein bolj občutljivi kot odrasli, problematično pa je tudi kombiniranje energijskih pijač z alkoholom.

Ob tem navajajo, da pretirano uživanje energijskih pijač vpliva na spanec, razpoloženje, srčni utrip, krvni tlak in zbranost.

Odgovor na vprašanje, kaj mladim res daje energijo, pa je precej manj spektakularen od marketinških sloganov, so dodajajo na NIJZ. Mladi lahko energijo dobijo z dovolj spanja, rednim gibanjem, ustrezno hidracijo, uravnoteženo prehrano ter dobro organizacijo počitka in obremenitev.

Na to opozarjajo tudi s kampanjo Izberi svojo energijo - do dobre energije brez energijskih pijač, katere glavno sporočilo je: "Prava energija ne pride iz pločevinke".