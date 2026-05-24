Neznano kam je odšel 60-letnik iz Slovenj Gradca. Ste ga kje videli?

Policija je sporočila, da je od četrtka, 21. maja, pogrešan 60-letni Mario Spevan iz Slovenj Gradca.

Pogrešani je visok približno 180 centimetrov, suhe postave in brez las. Oblečen je bil v modre jeans hlače, svetlo sivo poletno jopico z zelenimi črtami, nosi korekcijska očala ter zeleno kapo s ščitnikom, ki je obrnjena nazaj, so dodali na policiji.

Vse, ki bi ga opazili ali imajo kakršnekoli informacije o njegovem izginotju, policija prosi, da jim to sporočijo na telefonsko številko Policijske postaje Slovenj Gradec: 02 872 54 00, interventno številko 113 ali pa na anonimno številko policije 080 12 00.