Neznanec v Luciji zbrcal in okradel 69-letnika

Policiste so v petek ob 18.20 iz Splošne bolnišnice Izola obvestili, da zdravijo pretepenega moškega. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da naj bi 69-letnega Koprčana v Luciji napadel in pretepel neznanec, ki je prišel za njim, ga brcnil v hrbet, nato še v glavo, potem pa ga okradel in pobegnil, so sporočili s PU Koper.