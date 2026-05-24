Nedelja, 24. 5. 2026, 12.51
Neznanec v Luciji zbrcal in okradel 69-letnika
Policiste so v petek ob 18.20 iz Splošne bolnišnice Izola obvestili, da zdravijo pretepenega moškega. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da naj bi 69-letnega Koprčana v Luciji napadel in pretepel neznanec, ki je prišel za njim, ga brcnil v hrbet, nato še v glavo, potem pa ga okradel in pobegnil, so sporočili s PU Koper.
Nasilnež je 69-letniku ukradel denarnico in dva paketa cigaret, so zapisali na Policijski upravi (PU) Koper. Po dejanju je nasilnež pobegnil. Policisti intenzivno preiskujejo sum kaznivega dejanja ropa.