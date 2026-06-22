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Avtorji:
D.K., STA

Ponedeljek,
22. 6. 2026,
9.17

Osveženo pred

33 minut

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Natisni članek
helikopter Slovenska vojska laser

Ponedeljek, 22. 6. 2026, 9.17

33 minut

Neznanec v Latkovi vasi z laserjem nevarno obsvetil helikopter Slovenske vojske

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Helikopter Slovenske vojske, SV | Foto STA

Foto: STA

Neznanec je v petek okoli 23.30 v Latkovi vasi z laserjem svetil v helikopter Slovenske vojske, ki je izvajal prevoz pacienta v Univerzitetni klinični center Maribor. Pilot je zaradi tega imel težave z očmi, dejanje pa je predstavljalo resno tveganje za zračni promet in bi lahko imelo hujše posledice, so opozorili pri PU Celje. Preiskava je v teku.

Po podatkih Policijske uprave (PU) Celje je osvetlitev trajala minuto, v tem času pa je bilo vsaj 10 osvetlitev. Laser je bil tako močan, da je moral pilot ugasniti luči na helikopterju, pri pilotu pa so se pojavili simptomi srbenja in solzenja oči, so v današnjem sporočilu za javnost še navedli na PU Celje.

helikopter Slovenska vojska laser
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