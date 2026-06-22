Neznanec je v petek okoli 23.30 v Latkovi vasi z laserjem svetil v helikopter Slovenske vojske, ki je izvajal prevoz pacienta v Univerzitetni klinični center Maribor. Pilot je zaradi tega imel težave z očmi, dejanje pa je predstavljalo resno tveganje za zračni promet in bi lahko imelo hujše posledice, so opozorili pri PU Celje. Preiskava je v teku.