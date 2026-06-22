Neznanci so v nedeljo zjutraj splezali na streho nakupovalnega centra Velenjka in se skozi cev zračnika spustili v prodajalno Telekoma. Ali so kaj odtujili iz trgovine, policisti še ugotavljajo, je pa že znano, da so povzročili za okoli 7000 evrov posredne materialne škode, so danes sporočili iz Policijske uprave Celje.