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Avtorji:
R. K., STA

Ponedeljek,
22. 6. 2026,
9.35

Osveženo pred

32 minut

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Natisni članek

Natisni članek
slovenska policija Policijska uprava Celje Telekom Slovenije

Ponedeljek, 22. 6. 2026, 9.35

32 minut

Neznanci s strehe nakupovalnega centra pri Velenju vlomili v trgovino

Avtorji:
R. K., STA

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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slovenska policija, trak | Neznanci | Foto STA

Neznanci

Foto: STA

Neznanci so v nedeljo zjutraj splezali na streho nakupovalnega centra Velenjka in se skozi cev zračnika spustili v prodajalno Telekoma. Ali so kaj odtujili iz trgovine, policisti še ugotavljajo, je pa že znano, da so povzročili za okoli 7000 evrov posredne materialne škode, so danes sporočili iz Policijske uprave Celje.

Kot so podrobno pojasnili v sporočilu za javnost, so neznanci na strehi nakupovalnega centra Velenjka naredili luknjo skozi strešni zračnik klime in se s pomočjo valjanca strelovoda spustili skozi cev zračnika. Tako so prišli nad prodajalno podjetja Telekom in se po cevi spustili v prodajalno.

Policija, slovenska policija, policijski avto
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