Newyorškega guvernerja ponovno pozvali k odstopu

Pozivom k odstopu newyorškega demokratskega guvernerja Andrewa Cuoma zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju žensk in napačnega poročanja o številu mrtvih zaradi novega koronavirusa v newyorških domovih za ostarele sta se v petek pridružila tudi oba zvezna senatorja iz New Yorka Chuck Schumer in Kirsten Gillibrandt.

Cuoma so k odstopu s položaja pozvali tudi znani newyorški zvezni kongresniki, kot je predsednik odbora za pravosodje v predstavniškem domu Jerry Nadler, kongresnica Alexandria Ocasio Cortez, predsednica odbora za vladni nadzor in reforme Carolyn Maloney ter drugi. S tem so se pridružili doslej več kot 50 demokratskim članom državnega kongresa v Albanyju, ki je v četrtek sprožil preiskavo pred ustavno obtožbo za Cuomovo odstavitev, navaja STA.

Padec Cuoma v nemilost, potem ko je veljal za učinkovitega junaka v času najhujše pandemije koronavirusa, je presunljiv, vendar pričakovan glede na to, da gre za demokratsko stranko. Ta je na primer v času krepitve gibanja Jaz tudi prisilila v odstop na primer zveznega senatorja Ala Frankena iz Minnesote, ki je v prejšnjem življenju komika zbijal šale, za spolno nadlegovanje pa ga niti ni nihče obtožil, poroča STA.

"Verjameva ženskam in poročilom ter pravosodni ministrici New Yorka in verjameva 55 članom državnega kongresa, ki so ugotovili, da guverner Cuomo ne more več učinkovito voditi države," sta v petek skupaj sporočila Alexandria Ocasio Cortez in kolega kongresnik Jamaal Bowman.

Sodelavko naj bi brez dovoljenja poljubil na usta

Težave s spolnim nadlegovanjem so se za Cuoma začele 24. februarja, ko je o tem javno spregovorila nekdanja sodelavka Lindsey Boylan. Cuomo naj bi jo med drugim brez dovoljenja poljubil na usta. Nato je prišlo na dan še več žensk s podobnimi obtožbami in revija New York zdaj poroča, da jih je skupaj že najmanj 30, navaja STA.

Podcenil število žrtev v domovih za ostarele

Cuomo je bil pred tem v težavah, ker je njegova vlada v poročilih podcenila dejansko število žrtev koronavirusa v domovih za ostarele, in sicer glede na preiskavo pravosodne ministrice New Yorka Letitie James za kar 50 odstotkov. Oskrbovancev domov, ki so umrli v bolnišnicah, niso šteli tam, ampak so jih prišteli k umrlim v bolnišnicah. Skupno število smrti se sicer ni spreminjalo in je šlo le za napačno podobo tega, koliko mrtvih je bilo med oskrbovanci domov.

Ne bo odstopil, dokler poteka preiskava

Bela hiša razen tega, da tako predsednik Joe Biden kot podpredsednica Kamala Harris podpirata preiskavo pravosodne ministrice, dogajanja v New Yorku ne komentira. Cuomo je v petek kljub pritisku ponovil, da ne bo odstopil, dokler poteka preiskava, poroča STA.