Nevsakdanja nesreča: voznik trčil v skalo na cesti, posredovali so gasilci #foto

V ponedeljek zjutraj je voznika pri Krškem na glavni cesti pri Guntah presenetila večja skala, ki se ji ni mogel izogniti, zato je vanjo trčil z osebnim vozilom.

Nesreča, ki se je na regionalni cesti Pijavško–Brestanica zgodila ob 6.59, je za nekaj časa ustavila promet, na kraju so posredovali gasilci PGE Krško.

Foto: Facebook/PGE Krško - Slovenija

"Udeleženo je bilo eno vozilo, ki ga je zadela kamnita gmota, ki se je odtrgala od brežine. Takoj smo izvozili z dvema gasilskima voziloma in štirimi gasilci tehničnimi reševalci. Ob prihodu na kraj dogodka smo naredili ogled in zavarovali mesto proti naletu in požarno zaradi poškodb na vozilu. Odklopili smo akumulator na vozilu, posuli razlite motorne tekočine, usmerjali promet izmenično enosmerno do prihoda policije ter s tehničnim posegom s pomočjo udarnega kladiva skalo razbili in skupaj z delavci cestnega podjetja odstranili s cestišča. Za čiščenje ceste je poskrbelo cestno podjetje, vlečna služba pa za odvoz vozila," so o dogodku na svojem profilu na Facebooku poročali gasilci.

Foto: Facebook/PGE Krško - Slovenija

Foto: Facebook/PGE Krško - Slovenija

Intervencijo so končali v slabi uri, v nesreči se ni poškodoval nihče.