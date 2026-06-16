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Avtor:
Na. R.

Torek,
16. 6. 2026,
9.20

Osveženo pred

40 minut

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nesreča nesreča voznik skala gasilci pomoč

Torek, 16. 6. 2026, 9.20

40 minut

Nevsakdanja nesreča: voznik trčil v skalo na cesti, posredovali so gasilci #foto

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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nesreča, skala, krško, avtomobil, voznik, gasilci | Na avtomobilu je škoda, poškodovanih pa k sreči ni bilo. | Foto Facebook/PGE Krško - Slovenija

Na avtomobilu je škoda, poškodovanih pa k sreči ni bilo.

Foto: Facebook/PGE Krško - Slovenija

V ponedeljek zjutraj je voznika pri Krškem na glavni cesti pri Guntah presenetila večja skala, ki se ji ni mogel izogniti, zato je vanjo trčil z osebnim vozilom.

Nesreča, ki se je na regionalni cesti Pijavško–Brestanica zgodila ob 6.59, je za nekaj časa ustavila promet, na kraju so posredovali gasilci PGE Krško.  

nesreča, skala, krško, avtomobil, voznik, gasilci | Foto: Facebook/PGE Krško - Slovenija Foto: Facebook/PGE Krško - Slovenija
"Udeleženo je bilo eno vozilo, ki ga je zadela kamnita gmota, ki se je odtrgala od brežine. Takoj smo izvozili z dvema gasilskima voziloma in štirimi gasilci tehničnimi reševalci. Ob prihodu na kraj dogodka smo naredili ogled in zavarovali mesto proti naletu in požarno zaradi poškodb na vozilu. Odklopili smo akumulator na vozilu, posuli razlite motorne tekočine, usmerjali promet izmenično enosmerno do prihoda policije ter s tehničnim posegom s pomočjo udarnega kladiva skalo razbili in skupaj z delavci cestnega podjetja odstranili s cestišča. Za čiščenje ceste je poskrbelo cestno podjetje, vlečna služba pa za odvoz vozila," so o dogodku na svojem profilu na Facebooku poročali gasilci.

nesreča, skala, krško, avtomobil, voznik, gasilci | Foto: Facebook/PGE Krško - Slovenija Foto: Facebook/PGE Krško - Slovenija

nesreča, skala, krško, avtomobil, voznik, gasilci | Foto: Facebook/PGE Krško - Slovenija Foto: Facebook/PGE Krško - Slovenija

Intervencijo so končali v slabi uri, v nesreči se ni poškodoval nihče. 

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