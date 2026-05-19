Več nevladnih organizacij je danes javno podprlo Filipa Dobranića z inštituta Danes je nov dan, zoper katerega je poslanka Resni.ce Katja Kokot vložila kazensko ovadbo. Prepričani so, da gre za napad na svobodo govora in demokracijo. Napovedujejo, da bodo solidarni z vsemi, ki bodo zaradi kritike oblasti deležni pritiskov, tudi s sindikati.

Na novinarski konferenci so se danes zbrali predstavniki Centra nevladnih organizacij Slovenije (CNVOS), Amnesty International Slovenija, Glasu ljudstva, Umanotere, Delavske svetovalnice, Radia Študent in Ženskega lobija.

Kritični so bili zlasti do omenjene kazenske ovadbe zoper Filipa Dobranića, ki ga je poslanka Resni.ce Katja Kokot kazensko ovadila. Zaradi njegovega pozivanja, naj volivci Resni.ce pritisnejo na poslance stranke in jim ne vzamejo pravice do izrekanja na referendumu, naj bi po njeni oceni zagrešil kaznivo dejanje javnega razpihovanja sovraštva. Nevladniki so bili danes kritični tudi do pretekli teden vložene novele zakona o delovnih razmerjih, ki delodajalcem ukinja obveznost odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih.

"Bilo bi naivno ta ukrepa jemati kot osamljena, nepremišljena, nenačrtovana in nestrateška koraka. Gre za zelo dobro uigran scenarij iz knjižnice avtokratskih metod, metod ustrahovanja. Podrediti si želijo ne samo kritično civilno družbo, temveč vse družbene podsisteme, oboje je že večkrat preizkušeno," je bil oster Goran Forbici iz CNVOS. Po njegovih besedah gre za ukrepa iz železnega repertoarja zdaj že nekdanjega madžarskega premierja Viktorja Orbana.

Kot je dodal, demokracije od avtokracije ne "ločuje to, da imamo različna mnenja, pač pa to, da si različna mnenja dopuščamo".

Jenull: Ne bomo se pustili utišati

Jaša Jenull iz iniciative Glas ljudstva pa je ob tem spomnil na izjavo poslanke Kokot z marca letos, ko je za lokalni portal Lokalec.si dejala: "Velikokrat se ravno z javnim pritiskom in civilno družbo reši kaj, kar se drugače ne bi, če bi vsi ostali tiho."

"Z vsakim takim napadom na enega izmed nas smo še bolj povezani, smo še bolj odločni, da ne bomo tiho, da se ne bomo pustili utišati in da bomo nasprotovali takemu delovanju," je bil odločen Jenull, eden od najvidnejših obrazov kolesarskih protestov v času tretje vlade Janeza Janše. Po njegovih besedah so tudi ob oblikovanju četrte Janševe vlade "priča popolnoma istim vzorcem, da se poskuša dehumanizirati kakršnokoli nasprotovanje, ustrahovati vse drugače misleče in jih tudi s pomočjo zlorabe pravnih mehanizmov onemogočiti".

Glede novele zakona o delovnih razmerjih pa je Forbici dejal še, da je "nastajajoča koalicija hkrati z nevladniki takoj prišla tudi po sindikate". "Upam, da je vsaj zdaj vsem jasno, da se ne bodo ustavili (...), da bodo prišli po vse postopoma, po čisto vsakogar izmed nas." Možnosti upora proti temu pa vidi tudi on v tem, da se uprejo "kolektivno, skupaj, kot skupnost".

Nevladniki pričakujejo, da bo tožilstvo sprožilo postopke zoper poslanko Kokot

Tudi drugi predstavniki nevladnih organizacij so izpostavili podobno, spomnili so tudi na besede Varuha človekovih pravic, ki opozarja, da kazenski pregon ne sme postati orodje za omejevanje politične kritike in svobode izražanja in da je oprta, tudi ostra javna razprava temelj demokratične družbe. Prav tako so spomnili na oceno Pravne mreže za varstvo demokracije, da ima kazenska ovadba poslanke Kokot zoper Dobranića "vse elemente kaznivega dejanja krive ovadbe". Zato nevladniki pričakujejo, da bo tožilstvo sprožilo postopke zoper poslanko.

"Pozivi politične funkcionarke, naj zaradi politične kritike državni organi sankcionirajo konkretnega posameznika in konkretno organizacijo, je poraz za pravno državo in je poraz za demokracijo," je ob tem dejala Gaja Brecelj iz Umanotere.