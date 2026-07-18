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Avtor:
K. M.

Sobota,
18. 7. 2026,
21.23

Osveženo pred

18 minut

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Natisni članek

Natisni članek
kača trgovina nakupovalno središče

Sobota, 18. 7. 2026, 21.23

18 minut

Neverjeten prizor v murskosoboškem Intersparu: po 20 minutah opazil, da ni sam

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Kača | Kača se je ovila okoli nakupovalnega vozička. | Foto FB/Šmigoc David

Kača se je ovila okoli nakupovalnega vozička.

Foto: FB/Šmigoc David

Obiskovalec murskosoboškega Interspara je danes naletel na prizor, ob katerem bi marsikomu zaledenela kri. Ko je že nekaj časa nakupoval in po trgovini vozil nakupovalni voziček, je opazil, da ni sam. V vozičku je namreč že 20 minut vozil skrito "prijateljico."

"Doživel sem že marsikaj... Sedaj 15 min nazaj sem naredil pravo atrakcijo v Interspar MS, kjer sem nevede vozil cca 20 min po Sparu mojo skrito "prijateljico", in na koncu pri blagajni, ko hočem vzeti vrečko, me je opozorila " tu sem"," je ob fotografijah, objavljenih na Facebooku, zapisal nakupovalec. 

Nemudoma je opozoril prodajalko in poklical varnostnika. 

"Nogometni večer se še ni začel, in sem naredil vsaj 10+ ljudem (tudi sebi, priznam) kar zvišan utrip...Očitno ima Interspar "vroče" cene, da se jih še držijo," je sklenil zapis. 

Kakšna vrsta kače se je priplazila v voziček in kako je tja prišla, ni znano. 

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