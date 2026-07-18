Neverjeten prizor v murskosoboškem Intersparu: po 20 minutah opazil, da ni sam

Obiskovalec murskosoboškega Interspara je danes naletel na prizor, ob katerem bi marsikomu zaledenela kri. Ko je že nekaj časa nakupoval in po trgovini vozil nakupovalni voziček, je opazil, da ni sam. V vozičku je namreč že 20 minut vozil skrito "prijateljico."

"Doživel sem že marsikaj... Sedaj 15 min nazaj sem naredil pravo atrakcijo v Interspar MS, kjer sem nevede vozil cca 20 min po Sparu mojo skrito "prijateljico", in na koncu pri blagajni, ko hočem vzeti vrečko, me je opozorila " tu sem"," je ob fotografijah, objavljenih na Facebooku, zapisal nakupovalec.

Nemudoma je opozoril prodajalko in poklical varnostnika.

"Nogometni večer se še ni začel, in sem naredil vsaj 10+ ljudem (tudi sebi, priznam) kar zvišan utrip...Očitno ima Interspar "vroče" cene, da se jih še držijo," je sklenil zapis.

Kakšna vrsta kače se je priplazila v voziček in kako je tja prišla, ni znano.