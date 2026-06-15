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Avtor:
Na. R.

Ponedeljek,
15. 6. 2026,
6.52

Osveženo pred

3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Yellow 5,24

Natisni članek

Natisni članek
neurje toča vreme škoda opozorilo

Ponedeljek, 15. 6. 2026, 6.52

3 minute

Neurje odkrivalo strehe, podrtih je več dreves. Opozorilo tudi za današnji dan. #animacija

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Yellow 5,24

Severovzhod Slovenije so že v nedeljo popoldne zajela krajevna neurja, vmes je ponekod klestila tudi toča. Padavine so se pozno zvečer razširile še nad osrednje kraje. Znova so bili na delu gasilci, saj je odkrivalo strehe, podrtih je tudi več dreves. Danes zvečer lahko predvsem na severovzhodu znova nastane kakšno krajevno neurje.

Pozno popoldne ter v večernih urah je severovzhodni del države zajela močnejša nevihta z nalivi in točo ter močnejšim vetrom, ki se je pomikala proti jugovzhodu. Ponoči se je dogajanje umirilo. V notranjosti so še nastajale občasne padavine, deloma plohe. 

Po do sedaj znanih podatkih so Regijski centri za obveščanje zabeležili 30 dogodkov.

Največ dela so imeli gasilci, delavci cestnih in komunalnih služb ter delavci Elektra na območju občin Šentilj, Markovci, Ormož, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Ljutomer, Sveta Ana, Sveti Jurij ob Ščavnici, Hoče - Slivnica in Pesnica.

Gasilci odstranjujejo podrta drevesa, prekrivajo stanovanjske in druge objekte, črpajo meteorno vodo ter nudijo pomoč pri sanaciji zemeljskega plazu, ki se je sprožil v naselju Presika v občini Ljutomer.

Ponedeljek s padavinami, od sredine tedna topleje in lepše 

Današnji dan bo spremenljivo do pretežno oblačen. Nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija.

V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje. V četrtek bo pretežno jasno in vroče.

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