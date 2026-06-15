Neurje odkrivalo strehe, podrtih je več dreves. Opozorilo tudi za današnji dan.

Severovzhod Slovenije so že v nedeljo popoldne zajela krajevna neurja, vmes je ponekod klestila tudi toča. Padavine so se pozno zvečer razširile še nad osrednje kraje. Znova so bili na delu gasilci, saj je odkrivalo strehe, podrtih je tudi več dreves. Danes zvečer lahko predvsem na severovzhodu znova nastane kakšno krajevno neurje.

Zvečer so se krajevne padavine z nevihtami širile proti osrednji Sloveniji, ponoči pa se je dogajanje umirilo. V notranjosti so še nastajale občasne padavine, deloma plohe. Pestro pa je bilo v nedeljo že čez dan, ko je ponekod znova padala toča.

V zadnjih dvanajstih urah so Regijski centri za obveščanje zabeležili šest dogodkov zvezi z neurjem, in sicer v občinah Markovci, Cirkulane, Ormož in Lukovica. V občini Markovci je veter odkril streho stanovanjskega objekta, v občini Cirkulane je na cestišče padlo več dreves, v občini Ormož je na cestišče voda nanosila gramoz in blato. V občini Lukovica je drevo padlo na streho stanovanjskega objekta.

Ponedeljek s padavinami, od sredine tedna topleje in lepše

Današnji dan bo spremenljivo do pretežno oblačen. Nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija.

V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje. V četrtek bo pretežno jasno in vroče.