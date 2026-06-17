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Avtor:
Na. R.

Sreda,
17. 6. 2026,
7.33

Osveženo pred

2 minuti

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Natisni članek
prometna nesreča avtocesta avtocesta zastoj zastoj obvoz prometne informacije prometne informacije

Sreda, 17. 6. 2026, 7.33

2 minuti

Nesreča zaprla glavno cesto Novo mesto–Metlika. Nesreča tudi na štajerki.

Avtor:
Na. R.

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A1/E57, Maribor - Ljubljana, priključek Domžale, vrtljiva kamera | A1/E57, Maribor–Ljubljana, priključek Domžale, vrtljiva kamera | Foto DARS

A1/E57, Maribor–Ljubljana, priključek Domžale, vrtljiva kamera

Foto: DARS

Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Novo mesto–Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki. Za osebna vozila je obvoz urejen po lokalnih cestah, za tovorna skozi Črnomelj, voznikom sporočajo s prometnoinformacijskega centra.

O nesreči poročajo tudi s štajerske avtoceste. Oviran je promet na uvozu Domžale proti Celju.

Zastoji nastajajo:

- Na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani.

- Na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani.

- Na ljubljanski južni obvoznici od Juga do Centra, smer Kozarje.

Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah.

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