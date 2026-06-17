Sreda, 17. 6. 2026, 7.33
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Nesreča zaprla glavno cesto Novo mesto–Metlika. Nesreča tudi na štajerki.
Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Novo mesto–Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki. Za osebna vozila je obvoz urejen po lokalnih cestah, za tovorna skozi Črnomelj, voznikom sporočajo s prometnoinformacijskega centra.
O nesreči poročajo tudi s štajerske avtoceste. Oviran je promet na uvozu Domžale proti Celju.
Zastoji nastajajo:
- Na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani.
- Na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani.
- Na ljubljanski južni obvoznici od Juga do Centra, smer Kozarje.
Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah.