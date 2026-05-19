Nesreča na štajerki povzročila večkilometrski zastoj

Zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru je zaprt desni prometni pas, voznikom sporočajo s prometnoinformacijskega centra.

Nastal je zastoj do Bizovika.

Foto: DARS

Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Gneče, zastoji nastajajo predvsem pred delovnimi zaporami in na cestah, ki vodijo proti Ljubljani.

Zastoj je tudi na cesti Litija–Ljubljana pri Kresnicah.