Torek, 19. 5. 2026, 7.42
1 ura, 26 minut
Nesreča na štajerki povzročila večkilometrski zastoj
Zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru je zaprt desni prometni pas, voznikom sporočajo s prometnoinformacijskega centra.
Nastal je zastoj do Bizovika.
Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Gneče, zastoji nastajajo predvsem pred delovnimi zaporami in na cestah, ki vodijo proti Ljubljani.
Zastoj je tudi na cesti Litija–Ljubljana pri Kresnicah.