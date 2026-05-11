Nesreča na primorski avtocesti, nastaja zastoj

Na primorski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani, poroča prometno-informacijski center.

Zaradi prometne nesreče nastaja zastoj, obvoz je možen za osebna vozila po regionalni cesti med priključkoma Razdrto in počivališčem Studenec.

Promet je povečan in upočasnjen zaradi popoldanske prometne konice. Gneče in zastoji nastajajo na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah.

Na primorski avtocesti zastoj nastaja tudi med Uncem mimo Postojne proti Kopru. Na posameznih odsekih je zastoj tovornih vozil, poroča prometno-informacijski center.