Torek, 5. 5. 2026, 17.50

Nekdanji predsednik Borut Pahor po nesreči pristal v bolnišnici

Borut Pahor, nekdanji predsednik | Borut Pahor je objavil fotografijo iz UKC Ljubljana. | Foto Instagram/Borut Pahor

Foto: Instagram/Borut Pahor

Nekdanji predsednik republike Borut Pahor je pristal v bolnišnici. Kot je sporočil na omrežju Instagram, je utrpel "grd padec pri kolesarskem spustu s Pasje Ravni", pri čemer si je zlomil ključnico in lopatico. Nesreča se je nekdanjemu predsedniku pripetila v ponedeljek popoldne, iz bolnišnične oskrbe pa so ga odpustili že isti dan zvečer.

"Včeraj popoldne. Grd padec pri kolesarskem spustu s Pasje Ravni. Zlom ključnice in lopatice. Vse ok, zvečer zapustil urgenco, danes že v pisarni na pogovoru z novo mladinsko delegatko OZN," je zapisal Pahor. 

V Ljubljano ga je odpeljal gospod iz Lučin 

Posebej se je zahvalil družini Kavčič iz Lučin in gospodu Tadeju, "ki je pustil kmetijska opravila in me odpeljal v Ljubljano" ter "izjemni profesionalni in prijazni ekipi Urgentnega centra UKC".

Opozoril je tudi na pomembnost nošenja čelade. "Še ena pomembna stvar. Udarec z glavo v asfalt je bil tako silovit, da vseh drugih poškodb pri samem padcu sploh nisem čutil. Rešila me je čelada. Ko sem se vrnil iz UKC domov, sem jo poljubil."

