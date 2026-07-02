Nekdanji moravški župan Balažic ni več v priporu

Okrožno sodišče v Ljubljani ta teden ni podaljšalo pripora nekdanjemu županu Moravč Milanu Balažicu, osumljenemu več korupcijskih dejanj. "Ni več pripornega razloga," je za STA potrdil njegov odvetnik Milan Krstić. Župan Balažic je sicer junija odstopil s položaja.

Pripor zoper Balažica je pred časom predlagalo Specializirano državno tožilstvo (SDT) iz razlogov ponovitvene in koluzijske nevarnosti, torej nevarnosti vplivanja na priče. Zaradi nestrinjanja preiskovalnega sodnika s predlogom tožilstva je nato o tem odločal zunajobravnavni senat okrožnega sodišča, ki je predlogu tožilstva sledil in odredil 30-dnevni pripor.

Senat sodišča pa pripora v tem tednu ni podaljšal, saj ni več pripornega razloga, je dejal odvetnik Milan Krstić.

Odstopil z županske funkcije

Milan Balažic, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, je 12. junija odstopil z županske funkcije. Kot je občina Moravče takrat sporočila, je Balažic podal odstopno izjavo "zaradi okoliščin, povezanih s kazenskim postopkom, ki teče zoper njega".

Balažic je osumljen dveh kaznivih dejanj sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, dveh kaznivih dejanj jemanja podkupnine in šestih kaznivih dejanj sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, izhaja iz odredbe, ki jo je izdalo Okrožno sodišče v Ljubljani.

Kot so v njej še navedli, iz predloga SDT med drugim izhajajo utemeljeni razlogi za sum, da naj bi Balažic storil kaznivo dejanje sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje s tem, "da je izrabil položaj in resnični vpliv ter posredoval, da bi se opravilo uradno dejanje, ki se ne bi smelo opraviti", za to pa je sprejel nagrado.