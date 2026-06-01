Nekaterim družinam za skoraj tretjino višji otroški dodatek

Novela zakona o starševskem varstvu, sprejeta še v prejšnjem sklicu DZ, uporabljati pa se začne danes, enostarševsko družino opredeljuje na novo. Če drugi starš prispeva k otrokovemu preživljanju manj od osnovnih otrokovih potreb ali nič, je družina enostarševska. Status enostarševske družine pa pomeni 30-odstotno povečanje otroškega dodatka.

Če drugi starš dejansko ne prispeva k otrokovemu preživljanju ali prispeva manj od osnovnih otrokovih potreb, otrok v resnici živi v enostarševski družini, je menilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v času vlade Roberta Goloba kot pripravljavec novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

Novela ne vsebuje več določbe o povečanju otroškega dodatka za 20 odstotkov, če predšolski otrok, mlajši od štirih let, ne obiskuje vrtca. Določba o višjem otroškem dodatku za otroka pod štirimi leti starosti je bila namreč uvedena v času prostorskih stisk v vrtcih, medtem ko zdaj deluje zelo nestimulativno predvsem na družine z nizkimi dohodki, so opozorili pripravljavci novele.

Za velike družine že obstajajo drugi ukrepi

Dodatno so pojasnili, da se nekatere od teh družin namreč odločijo, da otroka ne pošiljajo v vrtec le zato, da dobijo povišan otroški dodatek. Za velike družine, kjer težje koordinirajo družinsko življenje in imajo težave pri nameščanju otrok v vrtec, pa medtem že obstajajo drugi ukrepi, so navedli.

Novela nadalje izboljšuje položaj rejnikov. Tako uvaja 15 koledarskih dni starševskega dopusta za rejnike otroka, ki je že dopolnil osem let starosti, a je mlajši od 15 let. Do dodatka za veliko družino bodo poleg staršev upravičene še druge osebe, tudi rejniki.